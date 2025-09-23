विज्ञापन
विशेष लिंक

नवरात्रि व्रत में खाली पेट भूलकर भी न खाएं ये चीजें, नहीं तो पड़ सकता है पछताना

Navratri Vrat Rules: नवरात्रि व्रत के दौरान कई लोग सुबह खाली पेट ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जिससे उन्हें कई समस्याओं हो सकती हैं. तो चलिए जानते हैं कि खाली पेट क्या नहीं खाना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
नवरात्रि व्रत में खाली पेट भूलकर भी न खाएं ये चीजें, नहीं तो पड़ सकता है पछताना
Navratri Vrat Rules: व्रत में खाली पेट क्या नहीं खाएं.

Navratri Vrat Rules: शारदीय नवरात्रि  (Sharad Navratri) हिन्‍दुओं के प्रमुख त्‍योहारों में से एक है. जिसे दुर्गा पूजा (Durga Puja) के नाम से भी जाना जाता है. नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. नवरात्रि के नौ दिनों को बेहद पवित्र माना जाता है. मान्‍यता है कि इन नौ दिनों में जो भी भक्त सच्‍चे मन से मां दुर्गा की पूजा करता है उसकी सभी इच्‍छाएं पूर्ण होती हैं. देवी दुर्गा ने अलग-अलग अवतार लेकर राक्षसों का अंत किया था. कुछ भक्त अनुष्ठानिक उपवासों का पालन करते हैं, जहां वे मांसाहारी भोजन, शराब, प्याज , लहसुन और कई प्रकार के अनाज, दाल और मसाले खाने से परहेज करते हैं. इस समय कुट्टू आटा, समक के चवाल, राजगीर आटा का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं. अगर आप भी नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो चलिए जानते हैं किन चीजों का सेवन सुबह खाली पेट नहीं करना चाहिए.

नवरात्रि व्रत में खाली पेट क्या नहीं खाएं- (Khali Pet Kya Nahi Khaye)

1. केला-

व्रत के दौरान सुबह खाली पेट केले का सेवन नहीं करना चाहिए. अगर आप इसे खाते हैं तो इससे पेट गैस और कब्ज की समस्या हो सकती है. आप इसे बनाना शेक के रूप में लें सकते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: साबूदाना खिचड़ी हो जाती है चिपचिपी? खिली-खिली खिचड़ी बनाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स,नोट करें रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

2. चाय-

खाली पेट चाय का सेवन करने से बचना चाहिए. अगर आप व्रत के दौरान खाली पेट चाय पीते हैं तो इससे पेट गैस और सीने में जलन की समस्या हो सकती है. चाय के साथ आप मखाने जैसे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं. चाय की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

3. दही-

व्रत के दौरान खाली पेट दही का सेवन करने से बचना चाहिए. क्योंकि दही पेट में एसिड का लेवल बढ़ा सकती हैं. इनमें मौजूद सैच्यूरेटेड फैट और प्रोटीन कई बार खाली पेट व्रत में उल्टा असर करते हैं. आंतों के एंजाइम्स को अच्छा करने की जगह पेट में गैस और अपच की समस्या पैदा करते हैं. आप सदा दही की जगह इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Navratri Vrat Rules, What Should Not Eat During Navratri Fast, Navratri Vrat Mein Khali Pet Kya Nahi Khaye, Navratri Prasad Recipe, Navratri2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com