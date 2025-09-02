विज्ञापन
विशेष लिंक

पेट साफ रखने के लिए क्या खाएं? मिनटों में साफ होगा पेट, बस ऐसे रखें डाइट

Pet Ko Saaf Karne Ke Liye Kya Karen: सवाल यह है कि पाचन को ठीक कैसे रखा जाए? आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो पेट की हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
पेट साफ रखने के लिए क्या खाएं? मिनटों में साफ होगा पेट, बस ऐसे रखें डाइट
पेट साफ रखने के लिए क्या करें | Foods to eat for better gut health

Pet Ko Saaf Karne Ke Liye Kya Karen: आजकल की भागदौड़ भारी जिंदगी में ज्यादातर लोग अपने खानपान पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन क्या आपको पता है? खाने का सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ सकता है जो पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच, कब्ज या एसिडिटी का कारण बन सकता है. अब सवाल यह है कि पाचन को ठीक कैसे रखा जाए? आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो पेट की हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. 

Pet Saaf Ke Liye Kya Khaye | Pet Saaf Ke Gharelu Upay | Pet Saaf Ke Liye Home Remedy

सुबह तुरंत पेट साफ करने के लिए क्या करें?

फाइबर:  सुबह के समय फाइबर से भरपूर चीजें जैसे दलिया, ओट्स या चिल्ला साथ ही सलाद और हरी सब्जियों का सेवन पेट से जुड़ी समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकता है.

दही:  दही और छाछ न केवल खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि प्रोबायोटिक से भी भरपूर हैं. इनका सेवन पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: सुबह खाली पेट किशमिश का पानी के फायदे, ये 4 लोग जरूर करें अपने रूटीन में शामिल 

पपीता: पपीते में मौजूद पपेन नामक एंजाइम खाने को पचाने में मदद करता है. कब्ज, अपच या गैस की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए पपीता का सेवन बहुत फायदेमंद हो सकता है.

नींबू पानी: नींबू पानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पित्त सिक्रेशन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है. जिससे पाचन और पेट गैस की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Home Remedy For Clean Stomach, How To Clean Stomach Naturally, Tips To Keep Stomach Clean, Night Remedy For Stomach Cleansing, Pet Ki Gandagi Nikalne Ka Upay
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com