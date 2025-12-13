संतरा, मौसंबी या किन्नू, सर्दियों में किसे खाने से मिलेगा ज्यादा विटामिन सी, जानें इसके फायदे

Santara Mosambi or Kinnow: सर्दियों के मौसम में खूब सारी हरी सब्जियां और फल आते हैं जो स्वाद में अच्छे और सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. आज हम बात करेंगे संतरा, मौसंबी और किन्नू की जो इस मौसम में बाजारों में खूब मिलते हैं. आपको बता दें कि अमूमन लोग इन तीनों फलों में फर्क नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये दिखने में लगभग एक जैसे ही लगते हैं. लेकिन इन तीनों का स्वाद और इनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं. ऐसे में मन में सवाल उठता है कि इनमें में कौन सा फल खाया जाए और कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है जो आपकी सेहत को ज्यादा फायदा दे. तो चलिए जानते हैं कि इन तीनों में से किस फल का सेवन ज्यादा फायदेमंद है.

संतरा, मौसम्बी और किन्नू में क्या अंतर है? (Difference Between Orange, Mosambi or Kinnu)

बात करें संतरे की तो इसका छिलका मोटा होता है और इसका रंग गहरा नारंगी और साइज बड़ा होता है. मौसंबी की बात करें तो इसका छिलका पतला और हल्का पीला और हरे रंग का होता है और ये साइज में छोटा होता है. वहीं किन्नू दिखने में तो संतरे जैसा लगता है लेकिन ये साइज में थोड़ा छोटा और ज्यादा रस वाला होता है.

स्वाद

इन फलों के स्वाद की बात करें तो संतरा खट्टा-मीठा होता है. मौसंबी मीठी और हल्की सी खटास वाली होती है. वहीं किन्नू थोड़ा ज्यादा ही खट्टा होता है.

कौन सा फल ज्यादा फायदेमंद

इन तीनों ही फलो में विटामिन सी पाया जाता है. संतरे का सेवन करने से आपको 70 प्रतिशत कर विटामिन सी मिल सकता है. वहीं मौसंबी का सेवन पेट के लिए फायदेमंद होता है. किन्नू वजन कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

कैसे करें सेवन

संतरे के जूस का सेवन आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं. ये आपके शरीर को एनर्जी देने में मदद करता है.

मौसंबी का सेवन आप दोपहर के समय खाने के बाद कर सकते हैं. ये पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है.

किन्नू को आप किसी भी समय खा सकते हैं.

कौन सा फल खाना है ज्यादा फायदेमंद

वैसे तो तीनों ही फलों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. इसलिए इन तीनों का सेवन ही सेहत के लिए लाभदायी है. संतरे और किन्नू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. वहीं मौसंबी का सेवन आपके पेट के लिए फायदेमंद होता है. आप अपनी हेल्थ के हिसाब से इनमें से किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)