पेट को हमेशा स्वस्थ कैसे रखें?

Pet Ko Theek Kaise Rakhen: सवाल यह है कि पेट को ठीक कैसे रखा जाए? उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट में कुछ बदलाव करने होंगे. तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको डाइट में शामिल कर आप पाचन क्रिया को दुरुस्त रख सकते हैं.

Pet ko theek rakhne ke upay

Pet Ko Theek Kaise Rakhen: आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी खाने-पीने की आदतों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका सीधा असर उनके पाचन तंत्र पर पड़ सकता है. वहीं, अगर बात करें पेट से जुड़ी दिक्कतों की जैसे गैस, अपच, कब्ज, पेट दर्द और एसिडिटी की तो आज के समय में ज्यादातर लोग इन समस्याओं से परेशान हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि पेट को ठीक कैसे रखा जाए? उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट में कुछ बदलाव करने होंगे. तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको डाइट में शामिल कर आप पाचन क्रिया को दुरुस्त रख सकते हैं.

क्या खाने से पेट ठीक हो जाता है?

फाइबर: साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल जैसे पपीता, सेब, नाशपाती और दालें फाइबर से भरपूर हैं. अगर आप पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं तो इन चीजों को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं. ये पाचन को ठीक रखने में मदद कर सकती हैं. 

अदरक और अजवाइन: अदरक और अजवाइन दोनों ही पोषक तत्वों का भंडार हैं. इसे आप चाय में मिलाकर या कच्चा खा सकते हैं, वहीं, अगर बात करें अजवाइन की तो इसमें मौजूद तत्व गैस और पेट फूलने की समस्या में राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. आप चाहें, तो खाना खाने के बाद एक चुटकी अजवाइन में काला नमक मिलाकर खा सकते हैं. 

दही: दही में गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो पेट को अंदर से साफ रखकर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.  कैसे करें सेवन? रोजाना एक कटोरी ताजा दही या छाछ को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं. यह आपके पेट के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. 

सब्जियां और फल: फल और सब्जियों का सेवन हमारे शरीर के लिए लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इनमें फाइबर के साथ ही साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाना चाहते हैं, तो इनको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.

पानी: पानी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का रामबाण इलाज है. रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से न केवल पेट ठीक रहता है, बल्कि शरीर से विषैले तत्व भी बाहर निकल सकते हैं. अगर आप पानी पीने में आनाकानी करते हैं तो आज से बदल लें अपनी ये आदत और रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

