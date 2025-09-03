पेशाब से आती है बदबू तो जान लीजिए ये किस बीमारी का है संकेत, डॉक्टर ने बताया आप भी जान लें

Peshab se Badbu Kyu Aati Hai: जब भी आप यूरिन पास करने जाते हैं तो क्या आपके भी यूरिन से बहुत तेज बदबू आती है. आपको बता दें कि पेशाब से बदबू आना एक सामान्य समस्या हो सकती है. पेशाब सामान्य रूप से हल्का और बिना किसी तेज गंध का होना चाहिए. लेकिन जब पेशाब से तेज या असामान्य बदबू आने लगती है, तो यह शरीर में जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है. कई बार ये शरीर में किसी बीमारी या संक्रमण का संकेत भी हो सकता है. डॉक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि पेशाब से बदबू आने पर किन बीमारियों का संकेत होता है और इस समस्या से बचने के लिए आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए।.

यूरिन से बदबू आने के कारण (Causes of bad smell from urine)

डिहाइड्रेशन

कई बार कम पानी पीने की वजह से भी यूरिन से तेज गंध आ सकती है. इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए.

प्रेगनेंसी

प्रेगनेंसी में शरीर कई तरह के हार्मोनल और शारीरिक बदलाव होते हैं, ऐसे में पेशाब से बदबू आने जैसी समस्या हो सकती है.

यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन

पेशाब से बदबू आने के सबसे आम कारणों में से एक है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन. इस समस्या में बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में प्रवेश कर इंफेक्शन करते हैं, जिससे पेशाब में तेज गंध आने लगती है.

किडनी स्टोन

किडनी की समस्या होने पर पेशाब में गंध के साथ-साथ रंग और मात्रा में भी बदलाव हो सकता है.

डायबिटीज

अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, तो यह पेशाब में भी शर्करा की मात्रा बढ़ाता है. इससे पेशाब में मीठी गंध आ सकती है, जो डायबिटीज का संकेत है.

यौन रोग

यौन रोग से जुड़ी समस्या या किसी तरह का संक्रमण होने पर भी यूरिन से तेज बदबू आने की समस्या हो सकती है.

यूरिन रोकना

यूरिन को ज्यादा देर रोकने से भी बदबू आती है. इसलिए कोशिश करें कि आप यूरिन को देर तक ना रोकें. इससे कई और भी समस्याएं हो सकती हैं.

ज्यादा कॉफी पीने से

कैफीन का ज्यादा सेवन भी यूरिन से तेज गंध आने की वजह बन सकता है.

खानपान

जो लोग ज्यादा शतावरी, प्याज, लहसुन और एल्कोहल का सेवन करते हैं, उनको भी यूरिन से तेज गंध आने की समस्या हो सकती है.

लिवर

लिवर की समस्या वाले लोगों को भी यूरिन से बदबू की समस्या होती है.

पेशाब से बदबू आने की समस्या को दूर करने के लिए क्या करें ( Urine se Badbu Aane Par Kya Kare)

खूब सारा पानी पीजिए.

यूरिन ज्यादा देर तक ना रोकें.

पानी और शहद मिलाकर पिएं.

सेब के सिरके का इस्तेमाल करें.

धनिया का पानी सुबह खाली पेट पिएं.

पेशाब से बदबू आना सामान्य समस्या हो सकती है, लेकिन अगर यह लगातार बनी रहे या इसके साथ अन्य लक्षण हों तो इसे अनदेखा न करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)