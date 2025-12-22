दिल्ली में यहां मिलते हैं Free Plants, एक बार में घर ला सकते हैं 10-15 पौधे, जानें कैसे पहुंचें

Free Plants: अगर आपको अपने घर में पेड़-पौधे लगाने का शौक है, तो ये आर्टिकल आपके बड़े काम का साबित हो सकता है. गौरतलब है कि पौधे न केवल घर की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं, बल्कि इनसे एक पॉजिटिव माहौल भी बना रहता है. यही वजह है कि लोग अपने घरों में अलग-अलग पौधे लगाना पसंद करते हैं. हालांकि, कुछ पौधे नर्सरी में महंगे दामों पर भी मिलते हैं. ऐसे में यहां हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं, जहां से आप अलग-अलग किस्म के पौधों को फ्री में घर ला सकते हैं.

दरअसल, दिल्ली सरकार की एक नर्सरी में आम लोगों को बिल्कुल मुफ्त पौधे दिए जा रहे हैं. खास बात यह है कि इसके लिए कोई लंबी प्रक्रिया भी नहीं है. आप सीधे नर्सरी पहुंचकर अपनी पसंद के पौधे घर ला सकते हैं.

कहां है यह नर्सरी?

यह नर्सरी दिल्ली के फेमस वेस्ट टू वंडर पार्क (Waste to Wonder Park) के ठीक बगल में स्थित है. यहां मेट्रो और बस दोनों से आसानी से पहुंचा जा सकता है. मेट्रो से आने वाले लोगों को यहां पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर उतरना होगा. वहीं, बस से आने वाले यात्री सराय काले खान बस टर्मिनल तक बस ले सकते हैं.

इस सरकारी नर्सरी से पौधे लेने की प्रक्रिया बेहद आसान है. आपको बस अपना कोई एक वैध पहचान पत्र (ID) साथ लेकर जाना होता है. जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस. एक ID पर आपको 10 पौधे दिए जाते हैं. यानी अगर आप 3 लोग हैं और तीनों के पास अलग-अलग ID है, तो आप आसानी से 30 पौधे तक मुफ्त ले सकते हैं. इसके लिए आपको न तो कोई फॉर्म भरने की जरूरत होगी और न ही लंबी लाइन लगानी होगी, बस आप अपनी ID दिखाकर 10 पौधे घर ला सकते हैं.

नर्सरी में आपको ज्यादातर हर किस्म और हर साइज के पौधे मिल जाते हैं. आप छोटे से लेकर मीडियम और बड़े साइज, हर तरह के पौधे ले सकते हैं. यहां आपको अलग-अलग फूलों के पौधे, सजावटी पौधे और यहां तक की औषधीय पौधे भी मिल जाएंगे.

दरअसल, दिल्ली सरकार की यह पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए है. बढ़ते प्रदूषण और घटती हरियाली को देखते हुए सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आसपास पौधे लगाएं. इससे न सिर्फ हवा साफ होगी, बल्कि शहर का तापमान और मानसिक तनाव भी कम होगा.