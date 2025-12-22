विज्ञापन

आज का सवाल- इंटरनेट पर 'विंटर वार्मिंग लोशन' वायरल हो रहे हैं, क्या इन्हें लगाने से सचमें ठंड नहीं लगती है? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें

NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' में आज का सवाल है- 'क्या विंटर वार्मिंग लोशन सच में काम करते हैं? क्या इन्हें लगाने से वाकई सर्दी का एहसास नहीं होता है? अगर हां, तो कैसे?' आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

क्या विंटर वार्मिंग लोशन सच में काम करते हैं?

Warming Body Lotion: सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग हर तरह के तरीके अपनाते हैं. हालांकि, इन दिनों इसके लिए एक बेहद अनोखा तरीका सुर्खियों में बना हुआ है. इंटरनेट पर 'विंटर वार्मिंग क्रीम' या 'वार्मिंग लोशन'वायरल हो रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि इन्हें लगाने से शरीर गर्म रहता है और ठंड महसूस नहीं होती. लेकिन क्या यह दावा सही है? ऐसा ही सवाह है अनिषा शर्मा का. NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' को दिए सवाल में अनिषा पूछती हैं 'क्या विंटर वार्मिंग लोशन सच में काम करते हैं? क्या इन्हें लगाने से वाकई सर्दी का एहसास नहीं होता है? अगर हां, तो कैसे? 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

अनिषा के इस सवाल का जवाब देते हुए NDTV संग हुई बातचीत के दौरान कैलाश हॉस्पिटल, जेवर, खुर्जा के डर्मेटोलॉजिस्ट तरुण गुप्ता ने बताया, विंटर वार्मिंग क्रीम या लोशन ऐसे स्किन-केयर प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें मेंटॉल, कपूर, कैप्साइसिन या अदरक का अर्क जैसे तत्व शामिल होते हैं. ये त्वचा पर लगाने के बाद हल्की गर्माहट या जलन जैसा एहसास देते हैं. लेकिन ये क्रीम शरीर का तापमान नहीं बढ़ातीं. ये सिर्फ त्वचा की नर्व्स को उत्तेजित करती हैं. इससे दिमाग को गर्मी का संकेत मिलता है और व्यक्ति को गर्माहट महसूस होती है. यानी गर्मी का एहसास होता है, लेकिन शरीर अंदर से गर्म नहीं होता.

तो क्या ये ठंड से सच में बचाव करते हैं?

डॉक्टर कहते हैं, एक तरह से ये काम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं. आसान भाषा में कहें, तो हल्की ठंड में या थोड़े समय के लिए बाहर निकलते समय ये आराम दे सकते हैं. लेकिन ज्यादा ठंड या लंबे समय तक बाहर रहने में ये पर्याप्त सुरक्षा नहीं देतें. यानी आपको विंटर वार्मिंग लोशन लगाने से त्वचा पर अस्थायी गर्माहट का एहसास हो सकता है, हाथ-पैर में ठंड से होने वाली अकड़न में राहत मिल सकती है, साथ ही ड्राई स्किन से कुछ हद तक बचाव हो सकता है, लेकिन ये आपको पूरी तरह ठंड से नहीं बचाते हैं.

क्या इन लोशन या क्रीम का कोई नुकसान भी हैं?

डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं, अगर आपकी स्किन सेंस्टिव है, तो आप इस तरह के क्रीम या लोशन लगाने से बचें. इससे आपको त्वचा पर जलन या एलर्जी हो सकती है, खासकर ज्यादा मात्रा में लगाने से स्किन जल भी सकती है. 

तो ठंड से बचाव का सबसे बेहतर तरीका क्या है?

डॉक्टर तरुण बताते हैं, सर्दियों में ठंड से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लेयरिंग में गरम कपड़े पहनें. सिर, हाथ और पैरों को ढककर रखें, साथ ही गरम पानी और पौष्टिक चीजें खाएं. विंटर वार्मिंग क्रीम ठंड से बचने का पूरा समाधान नहीं हैं. ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए गर्माहट का एहसास देती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

