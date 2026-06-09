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Pasta With Bread: पास्ता के साथ ब्रेड क्यों सर्व करते हैं रेस्टोरेंट? इसके पीछे छिपी है दिलचस्प वजह

Pasta With Bread: गर आपने कभी कैफे या रेस्टोरेंट में पास्ता ऑर्डर किया है, तो आपने देखा होगा कि उसके साथ अक्सर गार्लिक ब्रेड या ब्रेड स्टिक भी परोसी जाती है. यह सिर्फ प्लेट सजाने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके पीछे स्वाद, परंपरा और खाने के अनुभव से जुड़ी एक खास वजह होती है.

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Pasta With Bread: पास्ता के साथ ब्रेड क्यों सर्व करते हैं रेस्टोरेंट? इसके पीछे छिपी है दिलचस्प वजह
Pasta With Bread
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Pasta With Bread: जब भी आप किसी कैफे या इटैलियन रेस्टोरेंट में पास्ता ऑर्डर करते हैं, तो उसके साथ अक्सर गार्लिक ब्रेड, ब्रेड स्टिक या टोस्टेड ब्रेड सर्व की जाती है. ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक साइड डिश मानकर खा लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे एक खास कारण है. दरअसल, पास्ता और ब्रेड का साथ केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि इटैलियन फूड कल्चर का हिस्सा भी माना जाता है.

पास्ता के साथ ब्रेड परोसने की शुरुआत कैसे हुई?

इटली में ब्रेड सदियों से भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है. पहले के समय में लोग भोजन की प्लेट में बची सॉस को ब्रेड की मदद से साफ करके खाते थे. इसे खाने की बर्बादी रोकने का एक तरीका माना जाता था. धीरे-धीरे यह परंपरा दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय हो गई और आज भी कई रेस्टोरेंट इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं.

सॉस का पूरा स्वाद लेने में मदद करती है ब्रेड

पास्ता का असली स्वाद उसकी सॉस में छिपा होता है. कई बार प्लेट में थोड़ी सॉस बच जाती है. ऐसे में गार्लिक ब्रेड या ब्रेड स्टिक उस सॉस को सोख लेती है और खाने वाले को उसका पूरा स्वाद लेने का मौका मिलता है. यही वजह है कि कई लोग पास्ता खत्म होने के बाद ब्रेड से प्लेट की बची हुई सॉस भी खा लेते हैं.

स्वाद और टेक्सचर का बेहतरीन मेल

पास्ता आमतौर पर नरम होता है, जबकि गार्लिक ब्रेड बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम होती है. जब दोनों को साथ खाया जाता है तो स्वाद और टेक्सचर का अच्छा संतुलन बनता है. यही कारण है कि यह कॉम्बिनेशन लोगों को काफी पसंद आता है.

पेट भरने में भी करती है मदद

रेस्टोरेंट में मिलने वाली ब्रेड केवल स्वाद के लिए नहीं होती. यह भोजन को थोड़ा ज्यादा संतोषजनक और भरपेट बनाने में भी मदद करती है. खासकर जब पास्ता की मात्रा कम हो, तब ब्रेड खाने के अनुभव को और बेहतर बना सकती है.

हर ब्रेड नहीं होती एक जैसी

आजकल रेस्टोरेंट केवल गार्लिक ब्रेड ही नहीं बल्कि फोकाशिया, ब्रेड स्टिक और हर्ब ब्रेड जैसी कई वैरायटी भी पास्ता के साथ सर्व करते हैं. इनका चुनाव पास्ता की सॉस और फ्लेवर के अनुसार किया जाता है.

अगली बार जब आपके पास्ता के साथ ब्रेड सर्व की जाए, तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ एक अतिरिक्त चीज नहीं है. इसके पीछे स्वाद, परंपरा और बेहतर खाने के अनुभव की एक लंबी कहानी छिपी हुई है.

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