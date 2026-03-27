Benefits Of Lemon Balm: तनाव कम करने से लेकर पाचन तक कई फायदे देता है नींबू जैसी खुशबू वाला ये हर्ब, जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

Lemon Balm Ke Fayde: आजकल की तेज भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग मानसिक शांति (Mental Peace) और अच्छी नींद (Sleep) के लिए नेचुरल उपाय खोज रहे हैं. ऐसी ही एक हर्ब (Herb) है लेमन बाम (Lemon Balm). यह एक खुशबूदार पौधा है जिसकी महक नींबू (Lemon) जैसी होती है. इसी वजह से इसका नाम लेमन बाम पड़ा है. इसका इस्तेमाल खासतौर पर हर्बल चाय (Herbal Tea), तेल (Oil) और स्किन केयर प्रोडक्ट्स (Skin Care Products) में किया जाता है. माना जाता है कि इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं.

लेमन बाम से शरीर को मिलते हैं ये सब फायदे ( Benefits Of Lemon Balm)

तनाव और चिंता कम करने में मदद

लेमन बाम को दिमाग (Brain) को शांत करने वाली हर्ब माना जाता है. इसकी चाय पीने से तनाव (Tension) और चिंता (Stress) कम महसूस हो सकती है. कई लोग इसे रिलैक्स (Relax) होने के लिए इस्तेमाल करते हैं.

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नींद बेहतर करने में सहायक

अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है तो लेमन बाम मददगार हो सकता है. इसे अच्छी नींद (Good Sleep) लाने में सहायक माना जाता है. यह शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है.

पाचन के लिए फायदेमंद

लेमन बाम पाचन तंत्र (Digestive System) के लिए भी अच्छा माना जाता है. यह पेट की गैस (Gas) और अपच (Indigestion) जैसी समस्याओं में राहत दे सकता है.

त्वचा के लिए उपयोगी

इस हर्ब में एंटीऑक्सीडेंट (Antioxidant) और एंटीबैक्टीरियल (Antibacterial) गुण पाए जाते हैं. इसलिए कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है.

कैसे किया जाता है इस्तेमाल?

लेमन बाम का उपयोग ज्यादातर चाय के रूप में किया जाता है. इसकी पत्तियों को गर्म पानी में उबालकर पिया जाता है. इसके अलावा यह तेल और कैप्सूल के रूप में भी उपलब्ध है.

हालांकि किसी भी हर्बल चीज का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है. सही मात्रा में लेने से ही इसके फायदे मिलते हैं.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)