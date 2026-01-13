99% लोग नहीं जानते पानी का शुद्ध हिंदी नाम, जानें 1 दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए...

Pani Name In Hindi: पानी पीना सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. क्योंकि अगर रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी की सेवन नहीं करते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए सर्दी हो या गर्मी पानी का सेवन जरूर करें. पानी कम पीने से शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) हो जाती है, जिससे थकान, सिरदर्द, कब्ज, त्वचा का रूखापन, एकाग्रता में कमी और बार-बार बीमार पड़ने जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं. तो चलिए जानते हैं एक दिन में कितने गिलास पानी पिएं और क्या है पानी का हिंदी नाम.

पानी को हिंदी में क्या कहते हैं- (What is water called in Hindi)

पानी को हिंदी में मुख्य रूप से जल कहते हैं, इसे नीर, अंबु, सलिल, जैसे नाम से भी जाता है.

एक दिन में कितने गिलास पानी पिएं- (Ek Din Mein Kitna Pani Pina Chahiye)

कई हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि शरीर को सेहतमंद रखने के लिए रोजाना लगभग 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए. लेकिन हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी मात्रा अलग-अलग होती है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार एक पुरुषों के लिए लिए प्रतिदिन लगभग 13 कप लगभग 3 लीटर और महिलाओं के लिए लगभग 9 कप लगभग 2 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए.

पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के फायदे- (pani Pine Ke Fayde)

1. वजन घटाने-

पानी पेट भरने का एहसास कराता है, जिससे आप कम खाते हैं, और मेटाबॉलिज्म(metabolism) को भी बढ़ाता है, जिससे कैलोरी बर्न होती है.

2. स्किन-

पानी स्किन को प्राकृतिक रूप से मॉइस्चराइज़ करता है, विषाक्त पदार्थों को हटाने और स्किन को जवां और स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है.

3. पाचन-

पानी लार (saliva) बनाने और खाने को पचाने में मदद करता है, साथ ही कब्ज को रोकने में भी मददगार है.

4. जोड़ों-

पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन जोड़ों के बीच के ऊतकों को चिकनाई देता है और उन्हें ठीक से काम करने में मदद कर सकता है.

