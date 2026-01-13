विज्ञापन
Banana Name In Sanskrit: केला को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. केला को आमतौर पर सभी लोग खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसे संस्कृत में क्या कहते हैं. अगर नहीं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

इस अप्सरा के संस्कृत नाम का मतलब है केला, 99% लोग नहीं जानते केले का संस्कृत नाम, यहां जानें इसके फायदे भी
Banana Name In Sanskrit: केला को संस्कृत में क्या कहते हैं.

Banana Name In Sanskrit: केला एक ऐसा फल है जिसे आप आमतौर पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाया और पसंद किया जाता है. इसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें फाइबर, पोटैशियम, विटामिन B6, विटामिन C, मैग्नीशियम, मैंगनीज, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B9, आयरन, फॉस्फोरस, जिंक जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. इसे डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि केला को संस्कृत में क्या कहते हैं.

केला को संस्कृत में क्या कहते हैं- (What is banana called in Sanskrit)

केले को संस्कृत में मुख्य रूप से 'कदली' (Kadali) या 'कदलीफलम्' (Kadaliphalam), रंभा (Rambha) और मोचा (Mochā), जैसे नामों से जाना जाता है. 

कैसे करें केले को डाइट में शामिल- (How To Include Banana In Diet)

1. दूध के साथ केला-

आप दूध के साथ केले का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा इससे आप स्मूदी बना सकते हैं.

2. फल-

केला को खाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे फल के रूप में. आप फ्रेश केले का सेवन कर सकते हैं.

3. ओट्स-

आप केले को ब्रेकफास्ट ओट्स, दलिया आदि में मिलाकर खा सकते हैं.

केला खाने के फायदे- (Kela Khane Ke Fayde)

1. एनर्जी- (Energy Source)

केला में मौजूद प्राकृतिक शुगर (फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज) शरीर को तुरंत एनर्जी देने में मदद कर सकते हैं. 

2. पाचन- (Digestion) 

केले में मौजूद फाइबर कब्ज से बचाने और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मददगार है. 

3. दिल- (Heart Health) 

केला पोटैशियम से भरपूर होने के कारण ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल को दुरुस्त रखने में मददगार है. 

4. मूड बूस्टर- (Mood Booster) 

केले में ट्रिप्टोफैन होता है, जिसे शरीर सेरोटोनिन में बदलता है, जो मूड को बेहतर बनाने और तनाव कम करने में मदद कर सकता है.

5. इम्यूनिटी- (Immunity) 

केला में मौजूद विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. 

