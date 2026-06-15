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पनीर बनाते समय हो जाता है सख्त और रबड़ जैसा? ये 6 आसान टिप्स रखेंगे इसे नरम और जूसी

पनीर की सब्जी बनाते समय अगर पनीर सख्त और रबड़ जैसा हो जाता है, तो कुछ छोटी-छोटी गलतियां इसकी वजह हो सकती हैं. जानिए ऐसे आसान किचन टिप्स जो पनीर को लंबे समय तक नरम, जूसी और स्वादिष्ट बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

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पनीर बनाते समय हो जाता है सख्त और रबड़ जैसा? ये 6 आसान टिप्स रखेंगे इसे नरम और जूसी
Paneer Cooking Tips
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पनीर भारतीय खाने का एक ऐसा हिस्सा है जिसे लगभग हर उम्र के लोग पसंद करते हैं. चाहे शाही पनीर हो, कड़ाही पनीर, मटर पनीर या फिर पनीर टिक्का, इसकी मौजूदगी किसी भी खाने को खास बना देती है. लेकिन घर पर पनीर की सब्जी बनाते समय कई लोगों की एक ही शिकायत होती है कि पकने के बाद पनीर सख्त, सूखा और रबड़ जैसा हो जाता है. नतीजा यह होता है कि स्वादिष्ट ग्रेवी होने के बावजूद पूरी डिश का मजा खराब हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इसकी वजह पनीर की गुणवत्ता नहीं बल्कि उसे पकाने का तरीका हो सकता है. दरअसल पनीर को ज्यादा देर तक या बहुत तेज आंच पर पकाने से उसकी नमी कम होने लगती है और वह सख्त हो जाता है. कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप हर बार नरम और मुलायम पनीर बना सकते हैं.

पनीर को आखिर में डालें

पनीर को लंबे समय तक ग्रेवी में उबालना उसकी बनावट खराब कर सकता है. बेहतर होगा कि पहले ग्रेवी को पूरी तरह तैयार कर लें और पनीर को आखिर में डालें. इसके बाद केवल 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. इससे पनीर ग्रेवी का स्वाद भी सोख लेगा और मुलायम भी बना रहेगा.

गुनगुने पानी का करें इस्तेमाल

अगर पनीर फ्रिज में रखा हुआ है या बाजार से खरीदा गया है, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले 10 से 15 मिनट तक गुनगुने पानी में भिगो दें. इससे उसमें नमी लौट आती है और उसका टेक्सचर बेहतर हो जाता है.

ज्यादा फ्राई न करें

कई लोग पनीर को गहरा सुनहरा या भूरा होने तक तलते हैं. ऐसा करने से पनीर की नमी कम हो सकती है. अगर रेसिपी में फ्राई करना जरूरी हो, तो केवल हल्का सुनहरा होने तक ही फ्राई करें.

फ्राई किए हुए पनीर को पानी में डालें

अगर आपने पनीर को हल्का फ्राई किया है, तो उसे कुछ मिनट के लिए गुनगुने पानी में डाल सकते हैं. यह एक आसान ट्रिक है जो पनीर को फिर से नरम बनाने में मदद कर सकती है.

धीमी आंच पर पकाएं

पनीर को हमेशा कम या मध्यम आंच पर पकाना बेहतर माना जाता है. तेज आंच पर ज्यादा देर तक पकाने से वह जल्दी सख्त हो सकता है.

अगर पनीर सख्त हो जाए तो क्या करें?

अगर गलती से पनीर सख्त हो गया है, तो उसे 10 से 15 मिनट तक गुनगुने पानी में भिगोकर रखें. इससे उसकी बनावट काफी हद तक सुधर सकती है.

थोड़ी सी सावधानी और सही समय पर अपनाई गई ये ट्रिक्स आपकी पनीर डिश को हर बार रेस्टोरेंट जैसा स्वाद और टेक्सचर दे सकती हैं.

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