Vitamin B12 की कमी को तेजी से दूर कर देगी ये चीज, बस ऐसे करें डाइट में शामिल

Vitamin B12 Deficiency: अगर आप भी स्वाद के साथ शरीर में विटामिन B12 की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो डाइट में पालक को शामिल कर सकते हैं.

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं.

Vitamin B12 Deficiency: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए कई तरह के विटामिन की आवश्यकता होती है और उन्हीं में से एक है विटामिन बी-12. विटामिन बी12 की कमी होने से शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. जैसे एनीमिया की समस्या, नजर का धुंधला पड़ना, पाचन की समस्या, हाथ पैर में झुनझुनी और जुबान लड़खड़ाने आदि. अगर आप भी वेजिटेरियन हैं और विटामिन बी12 की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो डाइट में इस चीज को शामिल कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

विटामिन बी12 की कमी को कैसे दूर करें- (Vitamin B12 Ki Kami Ko Kaise Dur Kare)

पालक विटामिन B12 का सीधा स्रोत नहीं है, लेकिन यह फोलिक एसिड (विटामिन B9) से भरपूर होता है, जो शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण में मदद कर सकता है. पालक को डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे गुण पाए जाते हैं. 

Photo Credit: Canva

कैसे करें पालक को डाइट में शामिल- (How To Consume Palak At Diet)

1. पालक पनीर-

सामग्री-

  • पालक
  • पनीर
  • प्याज
  • टमाटर
  • जीरा
  • हल्दी
  • मिर्च पाउडर
  • गरम मसाला

विधि-

पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले पालक को धोकर साफ कर लें और उबाल लें. पनीर को काट लें और मसालों के साथ पकाएं. पालक और पनीर को मिलाकर ग्रेवी बनाएं.

2. पालक पराठा-

सामग्री-

  • पालक
  • गेहूं का आटा
  • नमक जीरा

विधि-
पालक का पराठा बनाने के लिए पालक को बारीक काट लें. आटे में पालक और मसाले मिलाकर पराठे बनाएं. पराठे को तवे पर दोनों तरफ से घी या तेल से सेंकें.

3. पालक का सूप-

सामग्री-

  • पालक
  • प्याज
  • पानी या सब्जी का शोरबा
  • क्रीम 

विधि-
पालक को धोकर साफ कर लें फिर पालक और प्याज को ब्लेंड करें. मिश्रण को पानी या शोरबे में पकाएं. सूप को गरमागरम परोसें. क्रीम डालकर स्वाद बढ़ा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

