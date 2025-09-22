इन 4 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है इस हरे पत्ते का सेवन

Paan Leaves Benefits In Hindi: पान सिर्फ माउथ फ्रेशनर ही नहीं सेहत के लिए भी कमाल माना जाता है. पान के पत्तों का आध्यात्मिक महत्व भी है. इसका इतिहास लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व का है. विभिन्न प्राचीन और धार्मिक ग्रंथों में भी पान के पत्ते का उल्लेख मिलता है. हिंदी शब्द 'पान' की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द 'पर्ना' से हुई है जिसका मतलब है 'पत्ता'. अपने सांस्कृतिक महत्व और मुखशुद्धि के अलावा, पान के पत्तों को सेहत के लिए भी गुणकारी माना जाता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और क्यों करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे करें पान का सेवन- (How To Consume Betel Leaves)

पान का सेवन आप कई तरह से कर सकते हैं. इसे खाली पेट चबाकर खा सकते हैं. इससे चाय बना सकते हैं या इसे रेसिपीज में एड कर सकते हैं.

कैसे बनाएं पान की ठंडाई- How To Make Paan Thandai)

सामग्री-

पान का पत्ता

गुलकंद

दूध

वनीला एसेंस

ठंडाई पाउडर

विधि-

पान ठंडाई बनाना बहुत ही आसान है. आपको सबसे पहले ठंडाई मिश्रण को थोड़े पानी में भिगो दें और कुछ देर के लिए रख दें. पान के पत्तों को धोकर साफ कर लें. एक ब्लेंडर में भिगोए हुए ठंडाई मिश्रण, पान के पत्ते, दूध या पानी डालें. सभी सामग्रियों को अच्छी तरह ब्लेंड करें जब तक कि मिश्रण स्मूद न हो जाए. पान ठंडाई तैयार है. इसे एक गिलास में डालकर परोसें. बर्फ के टुकड़े डालकर ठंडा परोस सकते हैं.

पान का पत्ता खाने के फायदे- (Paan Ka Patta Khane Ke Fayde)

पान के पत्तों में कई रोगाणुरोधी एजेंट होते हैं, जो प्रभावी रूप से मुंह में रहने वाले कई जीवाणुओं का मुकाबला करते हैं. भोजन के बाद पान के पत्तों को चबाने से न केवल आंत का स्वास्थ्य बढ़ता है, बल्कि सांसों की दुर्गंध, मुंह की दुर्गंध से भी छुटकारा मिल सकता है. इतना ही नहीं इसके सेवन से शरीर में बढ़े हुए वजन को कम करने में भी मदद मिल सकती है. इसके अलावा इसके सेवन से कब्ज की समस्या को दूर करने और दर्द से राहत पाने में भी मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)