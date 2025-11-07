विज्ञापन
मुंह की बदबू को दूर करने ही नहीं इन 4 समस्याओं के लिए भी काल है इस हर पत्ते का सेवन

Chewing Paan Leaves Benefits: पान के पत्ते को आमतौर पर मुंह की बदबू को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप इसका रोजाना सेवन करते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Paan Leaves Benefits: पान का पत्ता खाने के फायदे.

Paan Leaves Benefits In Hindi: भारत के कई राज्यों और क्षेत्र में पान को माउथ फ्रेशनर के रूप में खूब खाया जाता है. पान के पत्तों का आध्यात्मिक महत्व भी है. इसका इतिहास लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व का है. विभिन्न प्राचीन और धार्मिक ग्रंथों में भी पान के पत्ते का उल्लेख मिलता है. हिंदी शब्द 'पान' की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द 'पर्ना' से हुई है जिसका मतलब है 'पत्ता'. अपने सांस्कृतिक महत्व और मुखशुद्धि के अलावा, पान के पत्तों को सेहत के लिए भी गुणकारी माना जाता है. अगर आप रोजाना खाली पेट इन पत्तों का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. आपको बता दें कि पान में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटैशियम, विटामिन C, नियासिन, राइबोफ्लेविन और बीटा-कैरोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो  चलिए जानते हैं पान के पत्ते से मिलने वाले लाभ. 

पान का पत्ता खाने के फायदे-(Paan Ka Patta Khane Ke Fayde)

1. मुंह की बदबू-

पान में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंह की दुर्गंध को दूर कर सकते हैं, मसूड़ों के संक्रमण को रोकने और दांतों को स्वस्थ रखने में भी मददगार हैं. 

2. मोटापा-

पान के पत्ते को चबाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद मिल सकती है, जिससे वजन घट सकता है. 

3. सर्दी-खांसी-

पान का पत्ता कफ निकालने और श्वसन तंत्र को साफ करने में मदद कर सकता है. सर्दी और खांसी होने पर इसका काढ़ा पीने से गले की खराश और बलगम से राहत मिल सकती है.

4. स्किन-

पान के पत्ते में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो मुंहासों और पिंपल्स को कम करने में मदद कर सकते हैं.

कैसे करें पान का सेवन- (How To Consume Betel Leaves)

पान को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. खाली पेट इस पत्ते को चबाकर खा सकते हैं. इसके अलावा आप इससे ठंडाई या मिठाई बना सकते हैं.

सामग्री- 

  • पान का पत्ता 
  • गुलकंद
  • दूध
  • वनीला एसेंस
  • ठंडाई पाउडर

विधि-

पान ठंडाई बनाने के लिए आपको ठंडाई मिश्रण को थोड़े पानी में भिगो दें और कुछ देर के लिए रख दें. पान के पत्तों को धोकर साफ कर लें. एक ब्लेंडर में भिगोए हुए ठंडाई मिश्रण, पान के पत्ते, दूध या पानी डालें. सभी सामग्रियों को अच्छी तरह ब्लेंड करें जब तक कि मिश्रण स्मूद न हो जाए. पान ठंडाई तैयार है. इसे एक गिलास में डालकर परोसें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

