विज्ञापन
विशेष लिंक

दादी मां का नुस्खा: सिर्फ 1 चम्मच से कंट्रोल होती है शुगर, जानिए कैसे बनाएं ये घरेलू देसी ड्रिंक्स

Sugar Kaise Kam Kare: अगर आप हाई ब्लड शुगर से परेशान हैं और उसे कंट्रोल करने के लिए घरेलू उपचार तलाश रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसी घरेलू ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं जो किचन में मिलने वाली एक सामान्य चीज से बनाई जा सकती है. तो चलिए जानते हैं डायबिटीज का कारगर घरेलू इलाज.

Read Time: 4 mins
Share
दादी मां का नुस्खा: सिर्फ 1 चम्मच से कंट्रोल होती है शुगर, जानिए कैसे बनाएं ये घरेलू देसी ड्रिंक्स
Sugar Kaise Kam Kare: शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए इस ड्रिंक का सेवन करें.

Diabetes Ka Gharelu Ilaaj: हमारी दादी-नानी के जमाने में कुछ मशहूर घरेलू नुस्खे थे जो बड़ी-बड़ी से बीमारियों से लड़ने के लिए कारगर थे. हालांकि आज भी वे उतने की काम के हैं, लेकिन कम ही लोगों को उनकी जानकारी है. चाहे वह शुगर की बीमारी हो या हार्ट को हेल्दी रखना हो हमारे दादी के पास हर चीज का इलाज मौजूद है. आज लोग डायबिटीज को ठीक करने या ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए लाखों रुपये दवाओं और इलाज पर खर्च कर देते हैं. लेकिन, हमारे आसपास ही कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल शुगर को कंट्रोल करने में किया जा सकता है.

आज हम आपको एक ऐसे घरेलू ड्रिंक के बारे में बता रहे हैं जिसे एक किचन की आसानी से मिलने वाली चीज से बनाया जाता है. ये ड्रिंक ब्लड शुगर लेवल पर काबू पाने के लिए एक चमत्कारी नुस्खा है. आइए जानते हैं वह चीज कौन सी है और इसे बनाने का आसान तरीका.

3 असरदार दादी मां के नुस्खे शुगर पर रखते हैं कंट्रोल | 3 Effective Grandmother's Remedies to Control Sugar

1. मेथी का पानी - सिर्फ 1 चम्मच से तैयार होने वाला शुगर कंट्रोल ड्रिंक

मेथी के दानों में घुलनशील फाइबर, आयरन और ऐसे यौगिक होते हैं जो ब्लड शुगर को धीरे-धीरे गिराते हैं. एक चम्मच मेथी रातभर भिगो दी जाए तो सुबह यह एक प्राकृतिक इंसुलिन-बूस्टर की तरह काम करती है.

इसे भी पढ़ें: सर्दियों में सुबह सबसे पहले क्या खाना चाहिए? बहुत लोग करते हैं ये बड़ी गलती

कैसे बनाएं?

  • 1 चम्मच मेथी के दाने लें.
  • इसे रात में एक गिलास गुनगुने पानी में भिगो दें.
  • सुबह खाली पेट वही पानी पिएं और दाने अच्छी तरह चबा लें.

फायदे

  • शुगर स्पाइक कम होते हैं.
  • पाचन सुधरता है.
  • सूजन और गैस कम करता है.
  • वजन घटाने में भी मददगार.

2. दालचीनी का ड्रिंक - 1 चम्मच से बनने वाला एंटी-डायबिटिक टॉनिक

दालचीनी को दुनिया में प्राकृतिक शुगर कंट्रोल मसाला के नाम से जाना जाता है. इसमें मौजूद सिनामाल्डिहाइड (Cinnamaldehyde) नामक तत्व इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिससे शरीर शुगर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है.

कैसे बनाएं?

  • आधा चम्मच दालचीनी पाउडर (या 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी)
  • एक गिलास गर्म पानी.
  • दोनों को 10 मिनट तक छोड़ दें.
  • छानकर सुबह खाली पेट पिएं.

फायदे

  • ब्लड शुगर को धीरे-धीरे संतुलित रखता है.
  • भूख और क्रेविंग कम करता है.
  • शरीर में गर्माहट देता है
  • मेटाबॉलिज़्म बढ़ाता है.
Latest and Breaking News on NDTV

3. अलसी का ड्रिंक - सर्दियों में खासतौर पर फायदेमंद

अलसी को ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है. दिन की शुरुआत अलसी के पानी से करने पर शरीर शुगर को धीरे-धीरे अवशोषित करता है, जिससे लेवल स्थिर रहता है.

इसे भी पढ़ें: दांत के कीड़े मारने का घरेलू इलाज मिल गया! कैविटी और पायरिया मिटाने में कारगर हैं ये आसान देसी नुस्खे

कैसे बनाएं?

  • 1 चम्मच पिसी हुई अलसी
  • एक गिलास गर्म पानी
  • दोनों को मिलाकर 2–3 मिनट बाद पिएं

फायदे

  • पेट लंबे समय तक भरा रखता है.
  • वजन घटाने में मदद.
  • शुगर लेवल को फ्लक्चुएशन से बचाता है
  • कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है.

इन ड्रिंक्स को कब और कैसे लें?

  • सुबह खाली पेट लेना सबसे ज्यादा लाभकारी.
  • नियमितता रखें, हफ्ते में 5–6 दिन पिएं.
  • इनका असर धीरे-धीरे दिखता है, पर लंबे समय तक टिकता है.
  • डायबिटीज की दवाइयाँ ले रहे लोग अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

दादी मां के नुस्खे सिर्फ इलाज नहीं, लाइफस्टाइल बदलने का तरीका हैं. मेथी, दालचीनी और अलसी, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो लगभग हर घर में मिल जाती हैं और सिर्फ 1 चम्मच से बनने वाले ये ड्रिंक्स शरीर को अंदर से मजबूत करते हैं.

Asthma Treatment | अस्थमा: लक्षण, कारण, इलाज | Asthma/Dama ke Lakshan, Ilaj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sugar Kaise Kam Kare, Diabetes Ka Gharelu Ilaaj, Diabetes Ko Kaise Thik Kare, Diabetes Ka Gharelu Upay, Sugar Kam Karne Ke Liye Kya Kare
Get App for Better Experience
Install Now