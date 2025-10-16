Oil free Snacks for Diwali: इस दिवाली तेल को करें बाय-बाय और इन ऑइल-फ्री स्नैक्स को करें ट्राई

No Oil Snacks for Diwali: दिवाली पर तरह-तरह के स्नैक्स बनाएं जाते हैं. हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है. इस दिन पूरा देश दीये की रोशनी से जगमगा उठता है. माना जाता है कि इस दिन प्रभु राम चौदह वर्ष का वनवास काट कर घर वापस लौटे थे. उनकी आने की खुशी में इस दिन को मनाया जाता है. अगर आप भी इस दिवाली तेल से बने स्नैक्स को डाइट से बाहर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे स्नैक्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें बिना तेल या लेस तेल के साथ तैयार कर सकते हैं.अगर आप भी इस दिवाली अपने घर आए मेहमानों को कुछ हेल्दी खिलाना चाहते हैं, तो बिना तेल से बने इन स्नैक्स को जरूर ट्राई करें.

बिना तेल से कैसे बनाएं स्नैक्स- (Oil free Snacks for Diwali)

1. मखाना चाट-

मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. हेल्दी और बिना तेल का स्नैक्स खाना है तो आप मखाना चाट को ट्राई कर सकते हैं. सबसे पहले मखाना को ड्राई रोस्ट करना है, फिर एक पैन में देसी घी डालकर हल्दी, लालमिर्च डालकर दोबारा रोस्ट करें. एक बाउल में बारीक कटी हरी मिर्च, प्याज, टमाटर लें. मखाना डालें इस पर चाट मसाला और स्वादानुसार नमक मिलाकर इस हेल्दी चाट का मजा लें.

2. बेक्ड गाजर फ्राइज़-

डाइट करने वालों के लिए ये बेक्ड गाजर फ्राइज एक परफेक्ट स्नैक हैं. ये स्वादिष्ट, किस्पी और कैलोरी में कम होते हैं. इनके सेवन से वजन को कम करने में मदद मिल सकती है.

3. पालक ढोकला-

ढोकला कैलोरी में कम होता है, जोकि डाइट प्लान में शामिल होने के लिए इसे बेहतरीन विकल्प बनाता है. इसे आप दिवाली पार्ट स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं. इससे शरीर को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी मिलेंगे.

