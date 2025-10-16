विज्ञापन
दिवाली पर सूजी नहीं एक बार जरूर ट्राई करें आलू का हलवा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे खाने वाले

Aloo Halwa Recipe: दिवाली पर तरह-तरह के मीठे पकवान बनाएं जाते हैं. अगर आप भी इस दिवाली सूजी के हलवे से हटकर कुछ बनाना चाहते हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें आलू का स्वादिष्ट हलवा.

Aloo Halwa Recipe: दिवाली पर मीठे में बनाएं ये हलवा.

Aloo Halwa Recipe For Diwali: हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है. इस दिन पूरा देश दीये की रोशनी से जगमगा उठता है. माना जाता है कि इस दिन प्रभु राम चौदह वर्ष का वनवास काट कर घर वापस लौटे थे. उनकी आने की खुशी में इस दिन को मनाया जाता है. इस साल 20 अक्टूबर 2025 को ही मनाया जाएगा. दिवाली सिर्फ रोशनी का त्यौहार नहीं बल्कि तरह-तरह के व्यंजन का भी पर्व है. क्योंकि इस दिन घरों में अनेक तरह के मीठे और नमकीन व्यंजन बनाए जाते हैं. अगर आप भी मीठे में कुछ अलग खाना चाहते हैं तो आलू का हलवा ट्राई कर सकते हैं.

कैसे बनाएं आलू का हलवा- (How To Make Aloo Halwa)

सामग्री-

  • आलू
  • घी
  • चीनी
  • दूध
  • काजू
  • बादाम
  • इलायची पाउडर
  • किशमिश

विधि-

आलू का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले आप आलू को धो कर उन्हें कुकर में डाल कर 2-3 सीटी लगा लें. आलू उबल जाने पर उन्हें कुकर से बाहर निकाल कर ठंडा कर लें और फिर उन्हें छीलकर मैश कर लें. एक पैन या कड़ाही में घी डालकर गर्म कर लें. अब गर्म घी में मध्यम आंच पर आलुओं को डालें और भून लें. दो मिनट बाद उसमें दूध डालें और अच्छे से चलाएं. अब हलवे में चीनी डालें और पिघलने दें. जब हलवा सूखने लगे तो उसमें किशमिश, पहले से भून कर रखा काजू और बादाम डाल दें. इसी समय इलायची पाउडर डालें और सभी को अच्छे से मिलाकर सर्व करें.

Photo Credit: Canva

आलू हलवा खाने के फायदे- Aloo Halwa Khane Ke Fayde:

आलू में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने में मदद कर सकता है. इतना ही नहीं इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है. आपको बता दें कि आलू में विटामिन, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन बी6, मैग्नीशियम, कार्ब्स, फाइबर और प्रोटीन जैसे गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

