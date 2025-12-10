गुड न्यूज : यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त धरोहर घोषित किया

- यूनेस्को ने भारत के प्रमुख पर्व दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है.
- दीपावली भारतीय आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकता का महत्वपूर्ण प्रतीक है.
- यूनेस्को का यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को वैश्विक स्तर पर संरक्षित करने में सहायक होगा.
भारत के लिए गर्व का क्षण है. यूनेस्को ने भारत के प्रमुख पर्व दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (Intangible Cultural Heritage) की सूची में शामिल कर लिया है. यह फैसला यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय समिति की बैठक में लिया गया, जिससे भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई मान्यता मिली है.
क्यों है यह महत्वपूर्ण?
यह पर्व भारत की आध्यात्मिकता, विविधता और सामाजिक एकता को दर्शाता है. यूनेस्को का यह कदम भारतीय परंपराओं को संरक्षित करने और विश्वभर में उनके महत्व को बढ़ाने में मदद करेगा.
दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है. जो हमें आंतरिक ज्योति जलाने, बुराई पर अच्छाई की जीत और जीवन में सकारात्मकता लाने का संदेश देता है, जैसा कि भगवान राम के अयोध्या लौटने पर दीपों से नगर को सजाने की परंपरा में झलकता है.
UNESCO की लिस्ट में भारतीय परंपराएं
दीपावली से पहले भारत की कई सांस्कृतिक परंपराएं यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुकी हैं, जैसे:
- कुंभ मेला
- गरबा
- दुर्गा पूजा
- योग
