आज क्या बनाऊं: कुकर में सिर्फ 15 मिनट में बनाएं मसाला पुलाव, फटाफट नोट करें आसान रेसिपी

Masala Veg Pulao Recipe In Hindi: पुलाव जिसे हम लंच से लेकर डिनर तक में खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी पुलाव खाने के शौकीन हैं और कम समय में इसे बनाना चाहते हैं, तो आप मसाला पुलाव को ट्राई कर सकते हैं. दरअसल एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप कम समय में स्वादिष्ट और हेल्दी बना सकते हैं. वर्किंग महिलाओं के लिए ये बेस्ट ऑप्शन बन सकता है. हाल ही में हमें भरत नाम के यूट्यूब चैनल पर मसाला पुलाव की रेसिपी मिली जिसे कुछ मसालों और कुकर में सिर्फ 15 मिनट में बनाया जा सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं मसाला पुलाव रेसिपी- (How To Make Masala Veg Pulao Recipe At Home)

सामग्री-

2 कप चावल

2 कप पानी

2 बड़े चम्मच देसी घी

1/2 छोटा चम्मच हींग

1 बड़ा प्याज

2 टमाटर

1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

2 छोटे चम्मच नमक

2 आलू

1/2 कप मटर

1/2 कप बीन्स (9-10)

1 गाजर

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1 छोटा चम्मच गरम मसाला

1/2 कप दही

ताज़ा हरा धनिया

पुदीने के पत्ते

3 हरी मिर्च

1 चम्मच जीरा

1 बड़ी इलायची

1 तेज पत्ता

4 लौंग

4 इलाइची

1 स्टार ऐनीज़

8 - 10 काली मिर्च

1 दाल चीनी

आज क्या बनाऊं: बिना प्याज लहसुन आलू कचौरी बनाने का सबसे आसान तरीका, फटाफट नोट करें रेसिपी

विधि-

मसाला पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले आपको बासमती चावल लेना है. ध्यान देने वाली बात ये कि अगर आपको खिले-खिले चावल बनाना है, तो आपको इन्हें भिगोकर नहीं रखना है. सिर्फ धोना है. इसके लिए आपको पहले से ही सब्जियों को काट कर रख लेना है. अब कुकर लें इसमें थोड़ा सा घी लें. इसमें हींग और जीरा डालें. इसके बाद सारे गरम मसाले डालें. प्याज को हल्की आंच पर गोल्डन होने तक पकाएं. फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें. पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. फिर कटे टमाटर डालकर पका लें. फिर इसमें कटे आलू, मटर, बींस, गाजर को डालकर अच्छे से भून लें. इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला आप चाहे तो इसमें बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं. अब आप इसमें दही डालें ताकि इसमें थोड़ा खट्टा-पन रहे. फिर इसमें चावल को आधा डालें और अच्छे से मिक्स कर लें. अब इसमें एक चम्मच घी डालें. फिर बाकी बचे चावल को डालें और पानी डालकर ढक्कन बंद कर दें. 2 से 3 सीटी लगाएं. फिर कुकर की गैस निकल जाने के बाद इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें. मसाला पुलाव बनकर तैयार है.

पूरी रेसिपी यहां देखें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)