ब्रेड और मैदा के बिना ऐसे बनाएं पोषण से भरपूर स्वादिष्ट बर्गर सैंडविच, नोट करें रेसिपी

Burger Sandwich Recipe: नाश्ता दिन का सबसे जरूरी मील होता है. अगर आप भी नाश्ते में हेल्दी और स्वादिष्ट कुछ खाना चाहते हैं, तो ब्रेड और मैदा को कहें बाय-बाय और बनाएं प्रोटीन से भरपूर बर्गर सैंडविच. घर के बड़े से लेकर बच्चे तक, साधारण ब्रेड बर्गर से ऊब चुके हैं, तो इस स्वादिष्ट और सेहतमंद ऑप्शन को चुनना बेस्ट है. यह रेसिपी ग्लूटेन-फ्री और लो-कार्ब डाइट फॉलो करने वालों के लिए एकदम परफेक्ट है. यह बर्गर प्रोटीन से भरपूर, पौष्टिक और बेहद स्वादिष्ट है. indiakatadkaa ने अपने इंस्ट्राग्राम पर वीडियो शेयर कर रेसिपी बताई है.

कैसे बनाएं इडली डोसा का बैटर- (How To Make Idli Dosa Batter)

इडली चावल - 3 कप

साबुत उड़द दाल - 1 कप

मेथी - 1 छोटा चम्मच

इन सभी को एक साथ भिगोकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और लगभग 12 घंटे के लिए खमीर उठने के लिए रख दें. सर्दियों में खमीर उठने में समय लगता है.

इडली के बैटर को दो बाउल में आधा-आधा करके रखें.

फिर पालक को अच्छे से धोकर गरम पानी में ब्लांच कर लें. पालक का पेस्ट बना लें.

फिर चुकंदर को धोकर छील लें और काटकर इसका भी पेस्ट बना लें.

एक बाउल में चुकंदर का पेस्ट मिलाएं और थोड़ा सा नमक मिलाकर बैटर को अच्छे से मिक्स कर लें.

दूसरे में पालक का पेस्ट मिलाकर नमक डालकर बैटर को अच्छे से मिक्स करके रखें.

आलू मसाला स्टफिंग-

उबले हुए मैश किए हुए आलू

जीरा

साबुत हरा धनिया

सौंफ

अदरक

अदरक को ओखली में दरदरा कुट लें.

एक पैन में तेल गरम करें और उसमें कुटे हुए मसाले, हींग, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर डालकर कुछ सेकंड तक पकाएं. उबले हुए आलू और ताज़ा हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें. बर्गर के लिए आलू स्टफिंग तैयार है. एक छोटा तड़के वाला पैन लें. इसे तेल से ग्रीस करें और थोड़ा सा बैटर डालें बीज में आलू की टिक्की रखें. फिर ऊपर से दूसरे रंग का बैटर डालें. दोनों तरफ से पलट कर सेंक लें. हेल्दी और टेस्टी बर्गर बनकर तैयार है. सैंडविच बनाने के लिए इसी तरह से आप एक गर्म तवे पर डालकर दोनों तरफ से सेंक कर बना सकते हैं.



ये भी पढ़ें- आटा गूंथने और बेलन का झंझट खत्म! बस आटा घोलो और गोल फूली-फूली नर्म रोटी बनाएं

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)