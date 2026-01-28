आटा गूंथने और बेलन का झंझट खत्म! बस आटा घोलो और गोल फूली-फूली नर्म रोटी बनाएं

Roti Making Easy Tips: रोटी के बिना भारतीय मील अधूरा है. लंच से लेकर डिनर तक में हम सभी रोटी खाना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार रोटी बनाना बहुत बोरिंग लगता है. क्योंकि पहले आटा गूंथना और रोटी को गोल बेलना खासकर बाहर रहने वाले लोगों के लिए लंबा प्रोसेस होता है. इसलिए वे कई बार रोटी खाना ही स्किप कर देते हैं. अगर आप भी इसी वजह से रोटी नहीं बनाते हैं, तो आज हम आपको गोल रोटी बनाने की एक आसान विधि बता रहे हैं, जिसे बिना आटा गूंथे और बेले बना सकते हैं. संगीता त्यागी (Sangeeta tyagi vlogs) नाम के यूट्यूब चैनल पर शेयर वीडियो में बताया गया है.

बिना आटा गूंथे और बेले कैसे बनाएं रोटी- (How to make roti without kneading and rolling the dough)

स्टेप-1

रोटा बनाने के लिए सबसे पहले आप एक मिक्सिंग बाउल में एक कप गेहूं का आटा लें. स्वाद और टेक्सचर बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा बेसन और स्वादानुसार नमक मिलाएं. अगर आप रोटी को ज्यादा नरम रखना चाहते हैं, तो एक चम्मच तेल भी डाल सकते हैं. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा बैटर बना लें.

स्टेप-2

बैटर तैयार करने के बाद तुरंत तवे पर न डालें. इसे ढककर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. यह स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आटे के कण पानी को अच्छी तरह सोख लेते हैं और सेट हो जाते हैं. कुछ मिनट बाद बैटर को दोबारा मिलाएंगे, तो और भी चिकना और लचीला हो जाएगा, जिससे रोटी फटेगी नहीं.

स्टेप-3

अब एक नॉन-स्टिक या सामान्य तवा गैस पर रखें और उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. तवे पर थोड़ा सा बैटर डालें और उसे चम्मच या कलछी की मदद से गोल फैला दें. आप अपनी पसंद के अनुसार रोटी को पतला या मोटा रख सकते हैं. ध्यान रहे कि इस समय आंच बहुत तेज न हो, वरना रोटी अंदर से कच्ची रह जाएगी.

स्टेप-4

जब रोटी ऊपर से सूखी दिखने लगे और किनारे तवे को छोड़ने लगें, इसे सावधानी से पलट दें. दूसरी तरफ से भी इसे हल्का सुनहरा होने तक पकाएं. एक सूती कपड़े या स्पैचुला से रोटी को हल्का-हल्का दबाते हुए पकाएं. या आप रेगुलर रोटी की तरह गैस की आंच पर सीधा पका लें.

ये भी पढ़ें- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी Speech में अश्वगंधा का क्यों किया जिक्र? जानें इसके फायदे और सेवन का तरीका

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)