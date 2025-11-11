सर्दियों में नींबू पानी पीना चाहिए या नहीं? जानिए इसके फायदे और नुकसान

Nimbu Pani Pine Ke Fayde Aur Nuksan: नींबू जो विटामिन सी से भरपूर होता है अमूमन लोग इसे इस विटामिन के लिए ही जानते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि नींबू में विटामिन सी के अलावा पोटैशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है. इसके साथ ही इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स इन सब के साथ मिलकर इसको सेहत के लिए बेहद फायदेमंद बना देता है. अमूमन लोग गर्मियो में नींबू पानी का सेवन करते हैं, इसको पीने से शरीर को ठंडक और एनर्जी मिलती है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या सर्दियों के मौसम में नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको बता दें कि नींबू पानी का सेवन सर्दियों के मौसम में भी किया जा सकता है. लेकिन आपको इसे पानी का सही तरीका पता होना चाहिए. तो चलिए जानते हैं.

सर्दियों में नींबू पानी कैसे पीना चाहिए

अगर आप सर्दियों में नींबू पानी का सेवन कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आपको इसे गुनगुने पानी में मिलाकर पीना है और 10-11 बजे के बीच पिएं तब मौसम थोड़ा ठीक हो.

सर्दियो में नींबू पानी पीने के फायदे और नुकसान

नींबू पानी में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए सर्दियों में भी इसका सेवन करना फायदा दिला सकता है.

सर्दियों में नींबू पानी का सेवन बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है. इससे शरीर में जमा टॉक्सिंस आसानी से बाहर निकल जाते हैं.

सर्दियों में कई लोगों का पाचन-तंत्र गड़बड़ हो जाता है, ऐसे में नींबू पानी का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इसका सेवन पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है.

नींबू पानी का सेवन स्किन को अंदर से निखारने में मदद करता है.

यह वेट लॉस में भी असरदार होता है. नींबू पानी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और वेट लॉस में भी मदद करता है.

नींबू वैसे तो सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है.

सर्दियों में ज्यादा नींबू पानी का सेवन करने से दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या बढ़ सकती है.

सर्दियो में नींबू पानी पीने से एसिडिटी और पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं.

सर्दियों में ज्यादा नींबू पानी पीने से सर्दी-जुकाम और गले में खराश जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)