क्या सच में सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना फायदेमंद है? जानिए इसके फायदे और नुकसान, किसे नहीं पीना चाहिए

Nimbu Pani Pine ke Fayde aur Nuksaan: क्या आप भी सुबह-सुबह उठते ही खाली पेट एक गिलास गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पीते हैं? नींबू पानी को लेकर लोगों में अक्सर बहुत सारे कंफ्यूजनंस रहते हैं. जहां कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि नींबू पानी से डाइजेशन स्ट्रांग होता है. आपकी स्किन ग्लो करती है और फैट कम होता है. वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अरे इसे मत पियो. इससे जॉइंट्स में दर्द हो जाएगा. हड्डियां कमजोर हो जाएंगी वगैरह-वगैरह. तो आखिर सच क्या है? नींबू पानी फायदेमंद है या यह सिर्फ एक पॉपुलर मिथ है. आज के इस आर्टिकल में डॉक्टर सलीम जैदी ने नींबू पानी को लेकर उठने वाले सभी कंफ्यूजनंस को क्लियर किया है. इसके साथ ही उन्होंने इसके फायदे भी बताए हैं और साथ ये ही कि इसको पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं. इसका सेवन करने का सही तरीका क्या है और किसे इसको नहीं पीना चाहिए.

सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने के फायदे

पेट के लिए फायदेमंद

सुबह खाली पेट एक गिलास लेमन वाटर लेने से दोस्तों आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं. सबसे पहला फायदा है आपके डाइजेशन के लिए, आपके पाचन तंत्र के लिए. नींबू का सिट्रिक एसिड डाइजेशन को बूस्ट करता है और ब्लोटिंग को और कॉन्स्टिपेशन को कम करता है. यह खासतौर से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि उम्र के साथ हमारा स्टमक एसिड बनना कम होने लगता है और यह जो नींबू का सिट्रिक एसिड है यह पेट के हमारे नेचुरल एसिड में मिलकर इसकी कमी को किसी हद तक दूर करने का काम करता है. तो अगर आपको अपना पेट हल्का रखना है तो रोज सुबह खाली पेट एक गिलास लेमन वाटर पीना एक अच्छा ऑप्शन है.

बॉडी हाइड्रेट

हम सब जानते हैं कि पानी हमारी सेहत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. रात की 7 से 8 घंटे की नींद के बाद बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड हो जाती है और इसीलिए सुबह एक गिलास लेमन वाटर पीने से आपका हाइड्रेशन लेवल ठीक हो सकता है. अब आप कहेंगे कि साहब सुबह-सुबह सादा पानी भी तो पी सकते हैं. उससे भी हाइड्रेशन मिल ही जाएगा. जी हां, सादा पानी भी आप पी सकते हैं दोस्तों, लेकिन कई लोगों को प्लेन वाटर पीना पसंद नहीं आता है. इसीलिए थोड़ा सा नींबू ऐड करने से पानी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और आप ज्यादा पानी एक बार में पी पाते हैं. जिससे कि ज्यादा हाइड्रेशन मिलता है और ज्यादा फायदा मिलता है. सुबह-सुबह बॉडी हाइड्रेट करने से हमारी थकान कम होती है. सर का दर्द ठीक होता है और इवन डाइजेशन भी दिन भर अच्छी तरह से काम करता रहता है.

ग्लोइंग स्किन

नींबू पानी पीने से स्किन भी ग्लोइंग रहती है. नींबू में विटामिन सी होता है. आप सभी लोग जानते हैं जो कि कोलेजन नाम के एक प्रोटीन को बॉडी में बनाने के लिए जरूरी है. और यह कोलेजन ही है जो कि हमारी स्किन को फर्म और हेल्दी रखता है. विटामिन सी और नींबू के दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं यह फ्री रेडिकल से भी फाइट करते हैं जिससे कि स्किन डैमेज कम होता है और हमारी स्किन का ग्लो बढ़ता है. उम्र के साथ जो झाइयां, फाइन लाइंस वगैरह हो जाती हैं, वह भी कम होने लगती है. नींबू पानी पीने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है. आप जानते ही होंगे कि विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. तो जब आप रोजाना नींबू पानी पीना शुरू कर देते हैं तो इससे आपकी रोग से लड़ने की ताकत भी बढ़ती है.

वेट लॉस

अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसमें भी नींबू पानी आपकी हेल्प कर सकता है. अगर आप नींबू पानी में चीनी या फिर शहद ना मिलाएं तो इसमें कैलोरीज ना के बराबर होती हैं. जी हां, एक गिलास नींबू पानी में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 कैलोरीज ही होती हैं. अब आप इसको अगर अपने फ्रूट जूस या मीठी चाय से कंपेयर करें तो उसमें काफी ज्यादा कैलोरीज आपको मिल जाती हैं. तो सुबह-सुबह हाई कैलोरी वाली ड्रिंक्स की जगह अगर नींबू पानी पिया जाए तो इससे ओवरऑल कैलोरीज इंटेक कम हो जाती हैं और हमें वेट लॉस में हेल्प मिलता है. साथ ही साथ आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखें तो नींबू जो है यह बॉडी के अंदर बढ़े हुए फैट को बर्न करने में हमारी हेल्प करता है. तो इस लिहाज से भी यह हम कह सकते हैं कि नींबू पानी पीने से हमें वेट कंट्रोल करने में मदद मिलेगी.

बॉडी डिटॉक्स

बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह-सुबह लेमन वाटर पीने से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है. मतलब सारे के सारे टॉक्सिंस बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं. पर सच यह है कि लेमन वाटर डायरेक्टली कोई डिटॉक्सिन नहीं करता है. बल्कि ये हमारे लिवर और हमारी किडनीज़ जो कि 24 घंटे टॉक्सिंस को बॉडी से फिल्टर करते रहते हैं. ये इन ऑर्गन्स की हाइड्रेशन को मेंटेन करके डिटॉक्स में इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है. इसलिए किडनीज़ ज्यादा एफिशिएंटली टॉक्सिंस को फ्लश कर पाती है और बॉडी डिटॉक्स होने में हमें हेल्प मिलती है. और लास्टली सुबह-सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से खासतौर से हल्का गर्म नींबू पानी पीने से मेटाबॉलिज्म को भी मॉर्निंग में एक किक स्टार्ट मिलता है. इससे क्या होता है कि फैट बर्निंग में हमें हेल्प मिलती है और बॉडी सारा दिन एनर्जेटिक बनी रहती है.

नींबू पानी को लेकर लोगों के बीच क्या मिथ्स हैं

चलिए जानते हैं नींबू पानी को लेकर कुछ मिथ्स और फैक्ट्स जिनके बारे में पता होना चाहिए.

क्या लेमन वाटर से जॉइंट पेन बढ़ सकता है?

तो सच्चाई यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यह सिर्फ एक मिथ है. उल्टा आप अगर देखें तो विटामिन सी से जॉइंट्स की हेल्थ इंप्रूव होती है. सो नींबू पानी से जॉइंट पेन बढ़ता नहीं है बल्कि उल्टा इसमें आपको आराम मिल सकता है.

नींबू पानी से एसिडिटी या हार्ट बर्न होता है?

यह सच है कि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन मोस्टली लोगों को इससे एसिडिटी या हार्ट बर्न नहीं होता. बट हां अगर किसी को पहले से ही एसिडिटी या सीने में जलन है तो फिर दिक्कत हो सकती है. लेकिन नॉर्मल लोगों को डाइल्यूटेड फॉर्म में इसे पीने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती.

क्या लेमन वाटर पीने से तेजी से वेट लॉस हो जाएगा? (Does Lemon Water Helps in Weight Loss)

लेमन वाटर वेट लॉस में हेल्प तो आपकी करेगा लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं. हमें लगता है कि बस नींबू पानी पिएंगे और वेट लॉस एकदम से हो जाएगा. अगर आप इसके साथ में हेल्दी डाइट, कैलोरी कंट्रोल और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो सिर्फ नींबू पानी आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा. हां, इन सब चीजों के साथ जब आप नींबू पानी को लेना शुरू करते हैं, तो इस प्रोसेस को यह थोड़ा सा तेज कर सकता है.

नींबू पानी पीने का सही तरीका क्या होता है (Right Way to Drink Lemon Water)

सबसे पहले क्वांटिटी की बात करें तो आधा नींबू का रस एक गिलास यानी करीब 250 ml पानी में मिलाना काफी होता है. टेंपरेचर की बात करें तो इसे ल्यूक वार्म यानी गुनगुना पीना आपके लिए बेस्ट है. इससे यह डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों को सपोर्ट करेगा.

बात करें टाइमिंग की तो सुबह उठकर खाली पेट नाश्ते से करीब 15 से 30 मिनट पहले इसको पीना हमारे लिए बेस्ट होता है और इसको डेली लेना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कभी-कभी पिएंगे तो उतना फायदा नहीं मिलेगा. रेगुलर लेंगे तभी आपको फायदा इसका असल मिलेगा और अगर टेस्ट बेटर करना है तो थोड़ा सा हनी या अदरक का रस भी इसमें मिला सकते हैं या फिर पुदीने के पत्ते भी मिलाए जा सकते हैं. पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि शुगर इसमें बिल्कुल भी ना मिलाएं.

किसे नहीं पीना चाहिए नींबू पानी (Who Should not Drink Lemon Water)

अगर आपको एसिड पेप्टिक डिजीज है या फिर पेट में अल्सर्स हैं या फिर सीवियर एसिडिटी की शिकायत रहती है तो नींबू पानी आप बिल्कुल भी ना पिए.

अगर आपको सिट्रस फ्रूट्स से कोई एलर्जी है तो भी आपको नींबू पानी नहीं पीना है और इसके अलावा सेंसिटिव टीथ या फिर एनेमल डैमेज वाले लोग भी नींबू पानी से दूर रहें.

अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है या गॉल ब्लैडर की कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस भी जरूर लें.

