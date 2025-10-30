विज्ञापन
विशेष लिंक

गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीने से क्या फायदा होता है?

Nimbu Pani Pine Ke Fayde: नींबू विटामिन-सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और डिटॉक्सिफाइंग गुणों से भरपूर है जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीने के क्या-क्या फायदे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीने से क्या फायदा होता है?
Lemon water empty stomach

Nimbu Pani Pine Ke Fayde: आज के समय में अपने आप को स्वस्थ एक चुनौती बन गया है और यही कारण है ज्यादातर लोग महंगे सप्लीमेंट्स, डाइट प्लान और फिटनेस प्रोडक्ट्स की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है? आपकी कई बीमारियों का इलाज आपकी किचन में ही मौजूद है. जी हां, हम बात कर रहे हैं नींबू की. वैसे तो इसके की फायदे हैं, लेकिन अगर आप इसे गुनगुने पानी में मिलाकर पीते हैं तो फायदे दोगुने भी हो सकते हैं. नींबू विटामिन-सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और डिटॉक्सिफाइंग गुणों से भरपूर है जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीने के क्या-क्या फायदे हैं.

रोज गर्म पानी में नींबू डालकर पीने से क्या होता है?

पाचन: गुनगुना पानी में नींबू मिलाकर पीने से पाचन तंत्र को मजबूत किया जा सकता है. सुबह खाली पेट इसे पीने से पेट में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकल सकते हैं और गैस, एसिडिटी या कब्ज जैसी समस्याओं में राहत पाई जा सकती है. पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए ये पानी लाभदायक साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: चिया सीड्स खाने के 3 बड़े फायदे, ये लोग जरूर करें डाइट में शामिल

डिटॉक्स: नींबू वाला गुनगुना पानी एक प्राकृतिक डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम कर सकता है, इसका सेवन शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालने में मदद कर सकता है और लिवर की कार्यक्षमता को भी बढ़ा सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन शरीर के लिए अच्छा माना जा सकता है.

वजन: अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुबह-सुबह गुनगुना नींबू पानी पीना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें मौजूद फाइबर भूख को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकता है, जिससे वजन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है.

इम्यूनिटी: नींबू विटामिन-सी का अच्छा स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है. ऐसे में अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीते हैं तो बदलते मौसम में होने वाली समस्याएं जैसे सर्दी-जुकाम और वायरल से बचाव किया जा सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lemon Water Benefits, Lemon Water Side Effectss, Nimbu Pani Pine Ke Fayde Aur Nuksan, Nimbu Pani Kise Nahi Pine Chaiye, Nimbu Pani Kise Pine Chaiye
Get App for Better Experience
Install Now