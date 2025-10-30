नीम की पत्ती से क्या फायदे होते हैं, नीम की पत्ती कब खानी चाहिए, जानिए इसे खाने का सही समय और फायदे

Neem Ki Patti Khane Ke Fayde: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की चीजों का सेवन करते हैं. सबसे अच्छी बात ये कि प्रकृति ने हमें कई चीजें ऐसी दी हैं जो हमारी सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है. नीम एक ऐसा पौधा है जिसके पत्ते, टहनी या यूं कहें कि इसका हर भाग सेहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नीम की पत्तियों (Neem leaves) में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-वायरल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कब और कैसे करना चाहिए इनका सेवन.

कब खाएं नीम की पत्तियां- (What Is The Right Time To Eat Neem Leaves)

अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट 3-4 कोमल-कोमल नीम की पत्तियां चबाकर खाते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है.

कैसे खाएं नीम की पत्तियां- (How To Consume Neem Leaves)

नीम की छोटी-छोटी यानि कोमल पत्तियां तोड़ कर इसको सबसे पहले साफ कर लें. फिर खाली पेट इन्हें चबाकर खा लें और पानी पी लें. इसे आप अन्य तरीके से भी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसका सूप बनाकर पी सकते हैं.

नीम की पत्ती का सूप- (How To Make Neem Soup)

सामग्री-

नीम की पत्ती

पानी

अदरक का पेस्ट

नींबू का रस

नमक स्वादानुसार

विधि-

नीम की पत्ती को पानी में उबाल लें. इसमें अदरक का पेस्ट और नींबू का रस मिलाएं. नमक मिलाकर गरमा गरम सर्व करें.

नीम की पत्तियां खाने के फायदे- (Neem Ki Patti Khane Ke Fayde)

1. पेट के लिए-

नीम की पत्ती खाने से पेट के कीड़ों, कब्ज, गैस और पेट की जलन जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है.

2. मुंह की बदबू-

नीम में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुणों के कारण यह मुंह के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद कर सकती है. इससे सांसों की बदबू, मसूड़ों की सूजन और मुंह के छाले जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है.

3. स्किन-

नीम में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो पिंपल्स, एक्ने की समस्या को दूर करने में मदद कर सकते हैं.

