सुबह बासी मुंह नीम की पत्तियों का सेवन किस बीमारी मे हैं फायदेमंद

Neem Leaves Benefits: नीम की पत्तियों को आयुर्वेद में औषधि का दर्जा दिया गया है. इसकी वजह है इसमें पाए जाने वाले एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-वायरल गुण जो शरीर को कई तरह के इंफेक्शन से बचाने में मदद करते हैं. इसलिए इसका सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोज सुबह खाली पेट 3-4 ताजा नीम की पत्तियों को चबाकर खा लेते हैं तो इससे आपके शरीर को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ दे सकता है. इसका सेवन शरीर की अंदर से सफाई करने में मदद करते हैं और इसके कई हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं. इनका सेवन खासकर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है जिनको पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं. आइए जानते हैं इनको चबाकर खाने के फायदे.

नीम की पत्तियों के फायदे (Neem Leaves Benefits)

ये भी पढ़ें: 30 दिन तक रोजाना खाली पेट आंवला-चुकंदर और गाजर का जूस पीने से ठीक होंगी ये बीमारि‍यां, मिलेंगे चमत्कारी फायदे

ब्लोटिंग और कब्ज से राहत

अगर आपको अक्सर पेट में गैस, कब्ज और ब्लोटिंग की दिक्कत रहती है, तो खाली पेट नीम का पत्तियों को चबाकर खाना आपके पाचन को सुधारने और पेट को राहत देने में मदद कर सकता है.

ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद

हर रोज खाली पेट नीम का सेवन ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मददगार साबित हो सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका सेवन करना फायदेमंद हो सकता है.

स्किन को ग्लोइंग और साफ बनाए

नीम शरीर के अंदर जाकर वहां जमा हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. जिससे स्किन साफ होती है, पिंपल्स और एक्ने कम हो सकते हैं और ये आपके नेचुरल ग्लो को भी बढ़ाता है. जिन लोगों को अक्सर मुंहासे निकलते हैं, उनके लिए यह खास उपयोगी है.

वेट लॉस में मददगार

सुबह खाली पेट नीम की पत्तियों को चबाकर खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है. ये आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. जिससे वेट लॉस की प्रोसेस और तेज हो सकती है.

लिवर को रखे डिटॉक्स और हेल्दी

नीम का सेवन आपके लिवर को क्लीन करने में भी मदद करता है और उसकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है. खाली पेट इसके सेवन से लिवर हेल्थ में सुधार देखा जा सकता है.

दांत और मसूड़ों की सुरक्षा

नीम की पत्तियां का सेवन आपकी कैविटी के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है. सुबह खाली पेट नीम की पत्तियों का सेवन आपके मुंह की बदबू को दूर करने और मसूड़ों को मजबूती देने में मदद कर सकती है. यह नैचुरल माउथ क्लीनर की तरह काम करती है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)