नवरात्रि व्रत में कमजोरी को दूर करने के लिए इन ड्रिंक्स का करें सेवन, पूरे दिन रहेंगे एनर्जेटिक

Best Navratri Drinks: नवरात्रि जिसे दुर्गा पूजा (Durga Puja) के नाम से भी जाना जाता है. नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद ही पवित्र माना जाता है. इन 9 दिनों मां दुर्गा के सभी नौ रूपों की पूजा की जाती है. इस दौरान लोग देवी के नौ रूपों की आराधना कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं. मान्‍यता है कि इन नौ दिनों में जो भी भक्त सच्‍चे मन से मां दुर्गा की पूजा करता है उसकी सभी इच्‍छाएं पूर्ण होती हैं. व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन, शराब, प्याज , लहसुन और कई प्रकार के अनाज, दाल और मसाले खाने की मनाही होती है. अगर आप भी नौ दिन का व्रत कर रहे हैं तो शरीर को हाइड्रेट रखने और कमजोरी को दूर करने के लिए इन ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं.

कमजोरी को दूर करने के लिए व्रत में इन ड्रिंक्स का करें सेवन- (Best And Healthy Drinks For Navratri Vrat)

1. बनाना शेक-

व्रत के दौरान आप बनाना शेक का सेवन कर सकते हैं. इससे शरीर को भरपूर एनर्जी मिलेगी और आपको कमजोरी भी महसूस नहीं होगी.

कैसे बनाएं-

इसे बनाने के लिए केला, दूध और ड्राई फ्रूट्स की आवश्यकता होती है. सबसे पहले केलों को छीलकर एक ब्लेंडर में डालें फिर दूध, डालें. अच्छी तरह ब्लेंड करें जब तक कि मिश्रण स्मूद न हो जाए. अगर आप शेक को ठंडा और गाढ़ा चाहते हैं तो बर्फ के टुकड़े डालकर फिर से ब्लेंड करें. इसे गिलास में निकालें और अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालकर मजे लें.

ये भी पढ़ें- नवरात्रि व्रत के दौरान चाय पीनी चाहिए या नहीं? जानें व्रत के लिए कैसे बनाएं चाय

2. नारियल पानी-

नवरात्रि व्रत में नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम और सोडियम के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं. जो व्रत के दौरान शरीर को हेल्दी रखने में मददगार हैं.

3. बेल शरबत-

बेल के शरबत को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे नवरात्रि व्रत के दौरान पी सकते हैं.

कैसे बनाएं-

इसे बनाने के लिए बेल को तोड़कर गूदा निकालें, फिर गूदे को पानी में घोलकर छान लें. इसमें शक्कर या मिश्री मिलाएं और सर्व करें.

4. दही-फल स्मूदी-



व्रत के दौरान फल का सेवन काफी अच्छा माना जाता है. अगर आप शरीर को एनर्जेटिक रखना चाहते दही और फल से स्मूदी तैयार कर सकते हैं.

कैसे बनाएं-

स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले साफ दही को मिक्सी में डालें इसमें फलों को धोकर काटकर डालें औ ब्लेंड करें. गिलास में निकालकर सर्व करें.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)