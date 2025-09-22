विज्ञापन
Correct way of making tea: नवरात्रि व्रत को बहुत ही पवित्र माना जाता है. इन 9 दिनों माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है. व्रत के दौरान कई चीजें खाने के मनाही होती है. तो चलिए जानते हैं क्या नवरात्रि व्रत के दौरान चाय पीनी चाहिए या नहीं.

नवरात्रि व्रत के दौरान चाय पीनी चाहिए या नहीं? जानें व्रत के लिए कैसे बनाएं चाय
Correct way of making tea: व्रत के दौरान चाय पीना चाहिए या नहीं.

Is During Navratri Fast Can Drink Tea Or Not: हिंदू धर्म में नवरात्रि का बेहद महत्व है. इन 9 दिनों को बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है. 9 दिनों माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है. व्रत के दौरान कई चीजें खाने की मनाही होती है. कुछ भक्त माता की आराधना के लिए पूरे नौ दिन का व्रत करते हैं. व्रत के दौरान कुछ भक्त फलाहार लेते हैं कुछ सिर्फ पानी पीकर ही रहते हैं. कई घरों में नौ दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किया नवरात्रि व्रत के दौरान चाय पी सकते हैं या नहीं. कैसे बनाएं चाय किन बातों का रखें ध्यान.

आपको बता दें कि व्रत के दौरान चाय पीना या ना पीना इस बात कर निर्भर करता है कि आपके परिवार में क्या नियम चले आ रहे हैं. ज्यादातर परिवार में व्रत के नियम में परिवार के बड़ों द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं. हालांकि, कुछ लोग चाय पीते हैं जबकि कुछ नहीं. कुछ परंपराओं में चाय को तामसिक माना जाता है, इसलिए लोग इससे परहेज करते हैं. वहीं दूसरी ओर, चाय पीने से उपवास नहीं टूटता. तो चलिए जानते हैं व्रत के लिए कैसे बनाएं चाय.

व्रत के लिए कैसे बनाएं चाय- (How To Make Chai During Vrat)

व्रत के लिए चाय बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्नान और पूजा करनी है फिर साफ दूध, साफ पानी और साफ चाय पत्ती के साथ साफ अदरक लेना है. एक पैन में पानी और दूध डालकर चाय पत्ती डालें फिर शक्कर डालकर कुछ देर चाय को पकाएं. इसके बाद अदरक डालकर चाय में 3-4 उबालकर आने दें. फिर छानकर इसे पी लें. इस बाद का ध्यान रखें कि व्रत के दौरान चाय में ऐसी चीजों का इस्तेमाल न करें जिनका आप सेवन नहीं करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

