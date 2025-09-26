विज्ञापन
नवरात्रि व्रत में झटपट बनाने वाली 5 रेसिपी

Vrat Navratri Recipe: तो चलिए नवरात्रि व्रत के दौरान 5 झटपट बनने वाली रेसिपी के बारे में जान लेते हैं. 

नवरात्रि व्रत में झटपट बनाने वाली 5 रेसिपी
Navratri mein kya kya khana chahiye

Vrat Navratri Recipe: नवरात्रि के 9 दिनों में लोग देवी मां की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं. वहीं, फास्ट के दौरान कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना जैसी चीजों का सबसे ज्यादा किया जाता है. इसलिए आज हम आपको इन सभी चीजों से तैयार करने वाली कुछ ऐसी स्वादिष्ठ और झटपट बनने वाली रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं, जो न केवल खाने में हल्की होती हैं, बल्कि आसानी से पचाई भी जा सकती हैं. तो चलिए नवरात्रि व्रत के दौरान 5 झटपट बनने वाली रेसिपी के बारे में जान लेते हैं. 

झटपट बनने वाली रेसिपी | Quick Navratri Recipes

कुट्टू का आटा: कुट्टू का आटा नवरात्रि के व्रत के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आटा है. इसे आलू के साथ मिलाकर नमक, काला नमक, और लाल मिर्च डालकर डो बना लें, फिर इसे तवे पर घी या तेल के साथ सेंकें. इनका सेवन व्रत के दौरान शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद कर सकता है.

साबूदाना: साबूदाना को पानी में भिगोकर अच्छे से पी लें, फिर इसमें उबला हुआ आलू, कुट्टू का आटा, काला नमक, और हरी मिर्च मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें. अब इनकी छोटी-छोटी गोल लोइयां बनाकर तवे पर तेल डालकर धीमी आंच पर सेकें. यह खाने में स्वादिष्ठ होने के साथ ही साथ पचाने में भी आसान है. 

सिंघाड़े का आटा: सिंघाड़े के आटे में आलू, नमक, और थोड़ा अजवाइन मिलाकर एक डो तैयार कर लें. अब तवे पर घी लगाकर इसे सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकें. व्रत के समय इसका सेवन स्वाद के साथ शरीर के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है.

मखाना: मखाने को हल्का भूनकर पीस लें. अब पीसे हुए मखानों को आलू के साथ मिलाकर आटा बनाएं. फिर इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक, काला नमक और हल्दी डालकर डो तैयार कर लें और तवे पर घी लगाकर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेकें. मखाने का सेवन शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचाने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Navratri 2024, Navratri Food, Navratri Vrat Food, Navratri Vrat Rules, Chaitra Navratri
