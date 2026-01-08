परीक्षा पे चर्चा में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 4 करोड़ पार, पीएम मोदी ने कही ये बात

Pariksha Pe Charcha Registration: बोर्ड परीक्षाओं से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों और पेरेंट्स से रूबरू होंगे. इससे पहले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डतोड़ रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, इसके लिए अब तक 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. आखिरी तारीख से पहले ये आंकड़ा 5 करोड़ के पार पहुंच सकता है. परीक्षा पे चर्चा का पिछला रिकॉर्ड कई दिन पहले ही टूट चुका है, जिसके बाद ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. इस इवेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया और कहा कि वो छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं.

अब तक हो चुके हैं इतने रजिस्ट्रेशन

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 4,05,81,955 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. जिसमें 3,77,51,681 छात्र हैं, 23,00,231 टीचर्स हैं और 5,30,043 पेरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. परीक्षा पे चर्चा की वेबसाइट पर ये रियल टाइम आंकड़ा आप देख सकते हैं, जो लगातार बढ़ रहा है.

कब तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 11 जनवरी है, यानी अब आवेदन करने के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं. 1 दिसंबर 2025 से इसके लिए आवेदन शुरू हुए थे, जिसके बाद करोड़ों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. रजिस्ट्रेशन डेडलाइन खत्म होने के कुछ ही दिन बाद पीएम मोदी इनमें से चुने गए कुछ छात्रों के साथ सीधे बातचीत करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे.

ऐसे करें अपना रजिस्ट्रेशन

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए MyGov पोर्टल पर जाएं.

आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं.

आपको मोबाइल नंबर और ओटीपी के साथ लॉगइन करना होगा.

रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कुछ सवालों का जवाब देना होता है.

MCQ बेस्ड क्विज पूरा करने के बाद MyGov की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाता है.

कुछ चुने गए छात्रों को पीएम मोदी से बातचीत के लिए चुना जाता है.

क्या बोले पीएम मोदी?

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'परीक्षाओं के तमाम पहलुओं पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं, विशेष रूप से परीक्षा के तनाव को दूर करने के तरीकों, शांत और आत्मविश्वासी बने रहने और मुस्कुराते हुए परीक्षा देने के तरीकों पर.'