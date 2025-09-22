विज्ञापन
नवरात्र के पहले दिन मां को लगाएं आटे के हलवे का भोग, जानें रेसिपी

Navratri 2025 Bhog Recipe: नवरात्र की पूजा के दौरान माता रानी को भोग लगाया जाता है. आप आटे के हलवे का भोग मां को लगा सकते हैं. आटा का हलवा 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और इसे बनाने की रेसिपी भी काफी आसान है.

Atta Ka Halwa Recipe: आटे का हलवा सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

Navratri 2025 Bhog Recipe: नवरात्र के पहले दिन घटस्थापना की जाती है. इस दौरान माता रानी को भोग भी लगाया जाता है. मां की पूजा करते समय हलवे का भोग उन्हें जरूर लगाना चाहिए. आज हम आपको आटे के हलवे की रेसिपी बताने जा रहे हैं. ये हलवा 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा. भोग लगाने के बाद आप भी इस हलवे का सेवन कर सकते हैं. इस हलवे को खाने से शरीर को उर्जा मिलती है और थकान एकदम दूर हो जाती है. तो आइए जानते हैं कि कैसे आटे का हलवा (Atta Ka Halwa Recipe) बनाया जाता है.

आटे का हलवा बनाने की सामग्री  (Navratri 2025 Bhog Recipe)

गेहूं का आटा – 1 कप
देसी घी –  आधा कप घी
गुड़ या चीनी – स्वादानुसार
पानी – 4 कप
मेवे – काजू, बादाम, किशमिश
इलायची और दालचीनी पाउडर

इस तरह से तैयार करें हलवा

गैस पर कढ़ाई रख दें और इसमें घी डाल दें. घी को अच्छे से गर्म कर दें. फिर इसमें गेहूं का आटा डाल दें. अब हल्की गैस में कम से कम 15 मिनट तक आटे को अच्छे से भून लें. जब इसका रंग गहरा ब्राउन हो जाए तो समझ लें की ये अच्छे से भून गया है. अब इसमें आप गुड़ या चीनी डाल दें. बस इस बात का ध्यान रखें कि गुड़ और चीनी एकदम पीस हुईं हो. पीसी हुई चीनी या गुड़ का पाउडर डालने से ये आसानी से घुल जाते हैं. मीठा डालने के बाद आप इसमें 4 कप पानी डाल दें. पानी को अच्छे से उबालें, जब पानी आधा बचे तो इसमें काजू, बादाम, किशमिश, इलायची और दालचीनी पाउडर डाल दें.

पानी के अच्छे से सूखने तक इसे पकाएं. आप चाहें तो ऊपर से घी भी इसमें डाल सकते हैं. आटे का हलवा बनकर तैयार है. अगर आपको आटे के हलवा पंसद नहीं है तो आटे की सूजी भी डाल सकते हैं. बस इस बात का ध्यान रखें कि सूजी को भून में थोड़ा अधिक समय लगता है. सूजी के हलवे में पानी की जगह दूध का प्रयोग भी कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

