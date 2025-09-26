विज्ञापन
Navratri 6th Day Bhog: नवरात्रि के छठें दिन मां कात्यायनी को लगाएं इस चीज का भोग, नोट करें रेसिपी, पूजन विधि और मंत्र

Navratri 6th Day Bhog: नवरात्रि में छठां दिन मां कात्यायनी का होता है. देवी कात्यायनी को पीला रंग अत्यंत पसंद है. आप माता को पीले हलवे या पीले पेड़ें का भोग लगा सकते हैं.

Navratri 6th Day Bhog: मां कात्यायनी को किस चीज का लगाएं भोग.

Navratri 6th Day Bhog: नवरात्रि के छठे दिन (Navratri 6th Day) माता के अलौकिक स्वरूप मां कात्यायनी (Maa Katyayani) की पूजा-अर्चना की जाती है. मां कात्यायनी स्वरूप में माता शेर पर सवार, सिर पर मुकुट सुशोभित है. माता की चार भुजाएं हैं. माना जाता है कि मां के इस स्वरूप की पूजा अर्चना से विवाह में आ रही परेशानी दूर हो जाती है.  नवरात्रि के छठे दिन माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा के लिए सुबह नहाने के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा का संकल्प लेना चाहिए. मां कात्यायनी को पीला रंग प्रिय है इसलिए पूजा के लिए पीले रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है. आइए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी के रूप की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा की विधि (Puja Vidhi), मंत्र और किस चीज से लगाना चाहिए माता को भोग.

मां कात्यायनी को किस चीज का लगाएं भोग (Maa Katyayani Bhog)

मां कात्यायनी को शहद और पीला रंग अत्यंत प्रिय है इसलिए उनको शहद से बने पीले रंग के हलवे का भोग लगा सकते हैं. 

सामग्री

  • गाय का घी
  • सूजी
  • शहद
  • पानी
  • काजू
  • किशमिश
  • चिरौंजी
  • केसर
  • इलायची

रेसिपी

हलवा बनाने के लिए कड़ाही में गाय का घी गर्म करें और उसमें सूजी भुनें. दूसरे बर्तन में पानी एक कप पानी चढ़ाएं और उसमें कटे हुए काजू, किशमिश और चिरौंजी डालें. पानी के उबलने पर उसमें भुनी हुई सूजी और केसर मिला दें और चीनी की जगह शहद डाल दें. हलवा गाढ़ा होने पर आंच बंद कर इलायची पाउडर मिला दें. आप माता को हलवा की जगह गाय के दूध से पेडे़ बना कर भोग में चढ़ा सकते हैं. पेड़े में पीलापन लाने के लिए आप केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं.  

देवी कात्यायनी का मंत्र

या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।

ऐसे करें मां कात्यायनी पूजा विधि - Maa Skandmata Puja Vidhi:

नवरात्रि के छठे दिन माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा के लिए सुबह नहाने के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा का संकल्प लेना चाहिए. मां कात्यायनी को पीला रंग प्रिय है इसलिए पूजा के लिए पीले रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है. मां को अक्षत, रोली, कुमकुम, पीले पुष्प और भोग चढ़ाएं. माता की आरती और मंत्रों का जाप करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

