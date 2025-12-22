विज्ञापन
नाभि पर तेल लगाने से क्या होता है? आयुर्वेद से जानें किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इस्तेमाल

Navel Oiling: आयुर्वेद बताता है कि नाभि शरीर का केंद्र बिंदु है और यहां सिर्फ एक-दो बूंद तेल डालने से पूरा शरीर अंदर से पोषण पाता है.

Navel Oiling: नाभि पर तेल लगाने के फायदे.

अगर आपको पूरे दिन सुस्ती महसूस होती है, तनाव और सिर दर्द रहता है, चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां दिखने लगी हैं या अपच की शिकायत बार-बार होती है, तो इन सभी समस्याओं का एक सरल उपाय नाभि में तेल लगाना है. आयुर्वेद की यह प्राचीन परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो सौ समस्याओं की काट है. 

आयुर्वेद बताता है कि नाभि शरीर का केंद्र बिंदु है और यहां सिर्फ एक-दो बूंद तेल डालने से पूरा शरीर अंदर से पोषण पाता है. यह छोटी सी आदत कई स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिलाती है और शरीर को ताकत देती है. आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा में नाभि को शरीर का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. इसे जीवन का आधार कहा जाता है, क्योंकि यहां 72 हजार से अधिक नाड़ियां (नसें) मिलती हैं. ऐसे में नाभि एक प्रमुख मर्म बिंदु है, जो पूरे शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखता है.

नाभि में तेल लगाना सदियों पुराना आयुर्वेदिक उपचार है. इसे सरल भाषा में समझें तो जैसे पेड़ की जड़ों में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा-भरा हो जाता है, उसी तरह नाभि में तेल की कुछ बूंदें लगाने से शरीर का केंद्र मजबूत होता है और पोषण पूरे शरीर तक पहुंचता है.

नाभि पर तेल लगाने के फायदे- (Nabhi Par Tel Lagane Ke Fayde)

नाभि ऊर्जा को आयुर्वेद में मणिपुर चक्र का स्थान बताया गया है, जो पाचन शक्ति, आंतरिक ताकत और पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है. नियमित रूप से नाभि में तेल लगाने से पाचन बेहतर होता है, ऊर्जा बढ़ती है और शरीर संतुलित रहता है. यह प्राकृतिक उपचार कई फायदे देता है. इससे त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनती है, आंखों की रोशनी तेज होती है और मन शांत रहता है.

कब लगाएं नाभि पर तेल- (Nabhi Par Tel Kab Lagaye)

रात को सोने से पहले नाभि में घी, नारियल तेल या विशेष आयुर्वेदिक तेल की कुछ बूंदें डालने से नींद अच्छी आती है और तनाव कम होता है. यह छोटी सी आदत कई समस्याओं की छुट्टी करने में मददगार है. यहां लगाया तेल आसानी से अवशोषित होकर पूरे शरीर में फैलता है.

नोटः 

नाभि में तेल लगाना कोई नई बात नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही परंपरा की तरह है. ऐसे में आज के भागदौड़ भरे जीवन में यह सरल उपाय कई समस्याओं से राहत दे सकता है. हालांकि, किसी गंभीर समस्या में डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

