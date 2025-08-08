रोज़-रोज़ एक ही तरह का ब्रेकफास्ट खा कर हो गए हैं बोर, तो एक बार जरूर ट्राई करें नारियल सूजी पैनकेक रेसिपी

Healthy Nariyal-Suji Pancake Recipe: अगर ब्रेकफास्ट में रोज-रोज वही चीज़ें खाकर आप बोर हो गए हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बिल्कुल नई रेसिपी. ये रेसिपी खाने में हल्की होने के साथ-साथ, स्वादिष्ट और हेल्दी (Healthy) भी है. यह रेसिपी है नारियल-सूजी पैनकेक की. ये डिश बच्चों और बड़ों, दोनों को पसंद आती है. इसका टेक्सचर सॉफ्ट होता है और इसमें मौजूद नारियल और सूजी पेट के लिए हल्के और फायदेमंद होते हैं. इस रेसिपी (Recipe) को बनाना बहुत आसान होता है और यह कम समय में बन जाती है. बच्चों और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यह एक परफेक्ट झटपट बनने वाला ब्रेकफास्ट आइटम है.

नारियल-सूजी पैनकेक की रेसिपी- (How to Make Nariyal-Suji Pancake)

सामग्री- (2-3 लोगों के लिए):

1 कप सूजी (रवा)

½ कप ताज़ा कसा हुआ नारियल

½ कप दही

½ कप पानी (या आवश्यकतानुसार)

1 चुटकी नमक

1 चुटकी मीठा सोडा या ¼ टीस्पून बेकिंग पाउडर

1 छोटा चम्मच घी (पैनकेक सेंकने के लिए)

1 चम्मच शहद (परोसने के लिए)

विधि:

पहले आप एक बाउल में सूजी, नारियल, दही और नमक डालकर मिलाएं. अब उसमें धीरे-धीरे पानी मिलाकर गाढ़ा बैटर तैयार करें. इसे आप 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें. अब बैटर में मीठा सोडा मिलाएं और अच्छे से फेंटें. इसके बाद नॉन-स्टिक पैन गरम करें और थोड़ा घी डालें. अब बैटर डालकर हल्का फैलाएं और ढककर धीमी आंच पर सेंकें. जब नीचे से सुनहरा हो जाए, तब इसे पलट कर दूसरी तरफ सेंक लें. अब इस गरमागरम पैनकेक को शहद के साथ परोसें.

नारियल-सूजी पैनकेक खाने के फायदे- (Nariyal-Suji Pancake Khane Ke Fayde)

सूजी और दही, दोनों ही, पेट को ठंडक देते हैं और पचने में आसान होते हैं. सूजी में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सकता है. नारियल में हेल्दी फैट (Healthy Fat) होता है, जो दिल के लिए फायदेमंद माना जाता है. यह रेसिपी कम कैलोरी (Low Calorie) में भी पेट भरने का अहसास देती है और वेट लॉस (Weight Loss) में मदद कर सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)