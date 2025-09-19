विज्ञापन
Muscle Gain Diet: मसल्स गेन ही नहीं शरीर को सेहतमंद रखने में भी मददगार हैं ये चीजें

Muscle Gain Diet: अगर आप अपने मसल्स बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए खाने में सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स और विटामिन होना जरूरी है. संतुलित डाइट से न केवल मसल्स की ग्रोथ तेज होती है बल्कि शरीर की ताकत और सहनशक्ति भी बढ़ती है.

Muscle Gain Diet: मसल्स बनाने के लिए किन चीजों को अपनी डाइट में करें शामिल .

आजकल लोग फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं. खासकर जिम करने वाले या बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखने वाले यंगस्टर्स का सपना होता है कि उनके मसल्स मजबूत और आकर्षक नजर आएं. लेकिन मसल्स बढ़ाने के लिए केवल एक्सरसाइज ही काफी नहीं है, बल्कि सही डाइट लेना भी उतना ही जरूरी है. अगर आप अपने मसल्स बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए खाने में सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स और विटामिन होना जरूरी है. संतुलित डाइट से न केवल मसल्स की ग्रोथ तेज होती है बल्कि शरीर की ताकत और सहनशक्ति भी बढ़ती है.

मसल्स बढ़ाने के लिए क्या खाएं- (Muscle Growth Ke Liye Kya Khaye)

1. प्रोटीन से भरपूर खाना- (Protein rich foods)

मसल्स यानी मांसपेशियों को बनाने में प्रोटीन की भूमिका सबसे अहम होती है. यह डैमेज मसल्स को रिपेयर करता है और नए मसल्स बनाने में मदद करता है. अंडे, दूध, पनीर, दही, चिकन, मछली, दालें और सोया प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं. जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते वो प्रोटीन के लिए दाल, चना, राजमा और पनीर को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें. 

2. कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी-

अक्सर लोग सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहिए, लेकिन मसल्स ग्रोथ के लिए यह जरूरी है. कार्बोहाइड्रेट शरीर को एनर्जी देते हैं और वर्कआउट के दौरान थकान से बचाते हैं. ब्राउन राइस, ओट्स, होल व्हीट ब्रेड, आलू और शकरकंद जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना बेहतर होता है क्योंकि ये धीरे-धीरे एनर्जी देते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

3. हेल्दी फैट्स की अहमियत-

हेल्दी फैट्स शरीर में हार्मोन बनाने और उन्हें बैलेंस रखने के लिए जरूरी होते हैं. अगर शरीर को सही फैट्स मिलते हैं तो टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन बेहतर काम करते हैं, जिससे मसल्स ग्रोथ तेज होती है. अखरोट, बादाम, काजू, मूंगफली, अलसी के बीज, चिया सीड्स और ऑलिव ऑयल हेल्दी फैट्स के अच्छे सोर्स हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

4. फल और सब्जियां-

मसल्स मजबूत बनाने में फल और सब्जियों की भी बड़ी भूमिका होती है. इनमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और मसल्स रिकवरी में मदद करते हैं. केला, संतरा, सेब, पालक, गाजर और ब्रोकली रोजाना की डाइट में शामिल करना फायदेमंद होता है. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

