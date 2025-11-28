Glowing Face Tips: सर्दियों में पिएं ये जूस, कुछ ही दिन में चांद सा चमक उठेगा चेहरा, दाग-धब्बे हो जाएंगे गायब

Face Glow Tips: आजकल की भागदौड़, प्रदूषण, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान त्वचा के साथ-साथ सेहत को भी प्रभावित करता है. अगर, आप भी त्वचा की नेचुरल सुंदरता पाना चाहते हैं तो अपने खानपान का ध्यान रखना जरूरी है. दरअसल, चेहरे की चमक पाने के लिए पहले आपको अपनी खूबसूरती को अंदर से निखारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर गर्मी और गड़बड़ी के कारण ही त्वचा खराब होती है और पिंपल, दाग-धब्बे हो जाते हैं. चेहरे की चमक को नेचुरल रूप से पाने के लिए आपको बस अपने आहार में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड्स को शामिल करना होगा. इससे न सिर्फ आपकी सेहत सुधरेगी, बल्कि आपकी खूबसूरती भी निखरेगी.

यह भी पढ़ें:- क्या सर्दियों में नींबू पानी पी सकते हैं? नींबू की तासीर ठंडी होती है या गर्म, स्टडी से जानिए नींबू पानी किन लोगों को नहीं पीना चाहिए

दरअसल, कई लड़कियां भी चांद जैसी दिखना और उसकी तरह चमकना चाहती हैं. इसके लिए वह महंगी क्रीम का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन महंगी क्रीम का इस्तेमाल से मनचाही त्वचा नहीं मिलती. ऐसे में आप घर पर आसानी से बनने वाले कुछ जूस पिएं, जो आपकी त्वचा में चार चांद लगा देंगे.

खीरे का जूस

सर्दियों में खीरे का जूस पीने से त्वचा खूबसूरत बनती है. इससे त्वचा हाइड्रेटेड रहती है. चेहरा हमेशा खिली-खिली रहती है. खीरे में मौजूद विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व त्वचा में नई जान डालते हैं. यह त्वचा को रूखा होने से बचाता है. यह आंखों के आसपास के काले घेरों को भी दूर करता है.

जो लोग अपने चेहरे को चमकदार बनाए रखना चाहते हैं, वे टमाटर का जूस पी सकते हैं. टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और लाइकोपीन होते हैं, जो बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं. इससे त्वचा खूबसूरत तो होती ही है, साथ ही चेहरे पर मुंहासों की समस्या भी नहीं होती.

अगर, आप अपनी त्वचा को चमकदार और स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो गाजर का जूस एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करता है. यह चेहरे से काले धब्बे हटाने में भी मदद करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.