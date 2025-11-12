विज्ञापन
पीनट बटर खाने से क्या होता है? चौंका देंगे फायदे

Peanut Butter Ke Fayde: तो चलिए जानते हैं पीनट बटर को डाइट में शामिल करने के क्या फायदे हैं?

पीनट बटर खाने से क्या होता है? चौंका देंगे फायदे
Peanut butter khane se kya hoga

Peanut Butter Ke Fayde: जैसे मूंगफली शरीर के लिए फायदेमंद है वैसे ही पीनट बटर भी किसी से कम नहीं है. अगर आप फिटनेस या हेल्दी डाइट की बात करते हैं, तो "पीनट बटर” का नाम सबसे पहले आता है. मूंगफली से बना यह स्वादिष्ट पेस्ट न केवल बच्चों को पसंद आता है, बल्कि यह बड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जा सकता है. इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को कई फायदे पहुंचाने में मददगार साबित हो सकते हैं. तो चलिए जानते हैं पीनट बटर को डाइट में शामिल करने के क्या फायदे हैं?

पीनट बटर खाने के क्या फायदे हैं?

प्रोटीन: पीनट बटर को प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स माना जाता है, जो मसल्स को बनाने और शरीर को मजबूत रखने में मदद कर सकता है. जो लोग जिम करते हैं या बॉडी बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन स्नैक हो सकता है.

हार्ट हेल्थ: पीनट बटर में पाए जाने वाले हेल्दी फैट्स यानी मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते और दिल की सेहत को बेहतर बना सकते हैं.

वजन: पीनट बटर में पाया जाने वाला प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा रखकर ज्यादा खाने की इच्छा को कम कर सकता है, जिससे वजन को कम करने में मदद मिल सकती है. जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए पीनट बटर का सेवन लाभदायक साबित हो सकता है.

पाचन: पीनट बटर में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पेट से जुड़ी दिक्कतों जैसे कब्ज, गैस और एसिडिटी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. जो लोग अक्सर पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं उनके लिए नियमित रूप से इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

