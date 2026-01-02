विज्ञापन
सुबह उठते ही बनने लगता है एसिड? एक बार अजमाएं ये घरेलू उपाय, यूं दूर होगी समस्या

Subah Uthte Hi Acidity Hona: मॉर्निंग एसिडिटी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि इस समस्या से कैसे राहत पाई जाए?

सुबह उठते ही बनने लगता है एसिड? एक बार अजमाएं ये घरेलू उपाय, यूं दूर होगी समस्या
Acidity ko turant kaise thik kare

Subah Uthte Hi Acidity Hona: अक्सर कई लोगों को सुबह उठते ही पेट में जलन, भारीपन, खट्टी डकारें या सीने में जलन महसूस होती है, जिसे मॉर्निंग एसिडिटी के नाम से भी जाना जाता है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे देर रात को देर से खाना या लेट खाना, इसके अलावा स्ट्रेस, नींद की कमी, कम पानी पीना या ज्यादा देर तक पेट को खाली रखना, लेकिन अब सवाल यह है कि इस समस्या से राहत कैसे पाई जाए?

खाली पेट एसिडिटी क्यों होती है?

सुबह उठते ही खाली पेट एसिडिटी होने के पीछे मसालेदार खाना, खाली पेट चाय या कॉफी, रात को देर से खाना या भारी भोजन करना कारण हो सकते हैं. इसलिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए समय रहते इन अपनी इन आदतों में बदलाव लाना बेहद जरूरी है.

एसिडिटी का घरेलू इलाज क्या है?

खाली पेट गुनगुना पानी पिएं: अगर आप रोजाना सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीने की आदत डालते हैं, तो पेट साफ हो सकता है और जमा हुआ एसिड बाहर निकल सकता है. अगर आप इस आदत को अपनाते हैं, तो पीट को ठीक रख सकते हैं और एसिडिटी से राहत पा सकते हैं.

Photo Credit: Canva

हल्का खाना खाएं: रात को देर खाना या भारी भोजन करने से अगली सुबह एसिडिटी की समस्या देखने को मिल सकती है. इसलिए रात को सोने से कम से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लें और हल्का भोजन ही करें. आपकी यह आदत स्वस्थ रख सकती है.

खाली पेट चाय/कॉफी:

जिन लोगों को सुबह उठकर खाली पेट चाय या कॉफी पीने की आदत हैं, उनमें भी एसिडिटी की समस्या आम हो सकती है. चाय या कॉफी पेट में एसिड बढ़ा सकती हैं. इसलिए इनको पीने से पहले हल्का कुछ खाना जरूरी माना जाता है.

फल को डाइट में शामिल करें: केला, सेब और पपीता जैसे फल पेट के लिए ठंडे और फायदेमंद माने जाते हैं. ये पेट की जलन को कम करते हैं और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

Photo Credit: Freepik

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

