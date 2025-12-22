यूरिक एसिड को कम कैसे करें, जानें क्या खाने से ठीक होगी यूरिक एसिड की समस्या

Uric Acid Kaise Kam Kare: गलत खाने-पीने की आदतें, कम पानी पीना और ज्यादा देर बैठे रहने के कारण यूरिक एसिड की समस्या आम हो गई है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द, सूजन और चलने-फिरने में दिक्कटी रहती है. कई लोग इससे राहत पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें डाइट में शामिल कर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं. यहां जानें यूरिक एसिड कम करने के लिए क्या खाना चाहिए

यूरिक एसिड के मरीज के लिए सबसे अच्छा खाना कौन सा है?

हरी सब्जियां: हरी सब्जियां जैसे लौकी, टिंडा, खीरा, गोभी और तोरी का नियमित रूप से सेवन शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बैलेंस करने में मदद कर सकता है. इन सब्जियों में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है.

फ्रूट्स खाएं: सेब, पपीता और संतरे जैसे फलों का नियमित रूप से सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें मौजूद विटामिन सी शरीर में यूरिक एसिड को कम करने में सहायक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें, इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करें.

दूध और दही को डाइट में शामिल करें: लो-फैट दूध और दही में प्रोटीन ज्यादा और प्यूरीन कम होता है, जिससे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा नहीं होता. अगर आप नियमित रूप से इनका सेवन करते हैं, तो पाचन को भी बेहतर रख सकते हैं.

ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं: यूरिक एसिड को कम करने के लिए पानी जरूरी माना जाता है. इसलिए रोजाना 7 से 8 गिलास पानी पिएं. ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से यूरिक एसिड यूरिन के जरिए बाहर निकल सकता है. नियमित रूप से पानी पीने से और भी कई बीमारियों से राहत पाई जा सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)