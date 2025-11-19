Moringa Benefits: शरीर के लिए वरदान हैं मोरिंगा के पत्ते, न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट से जानिए सहजन खाने का सही तरीका, सहजन की पत्तियां खाने से क्या होता है?

Moringa Leaves Benefits: आजकल सेहत का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो गया है. खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से शरीर को अपना शिकार बना रही हैं. अगर, आप भी हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं, तो खानपान में पोषक तत्वों से भरपूर और सेहत को लाभ पहुंचाने वाली चीजें शामिल करें. मोरिंगा यानी सहजन ऐसी चीज है, जो पोषक तत्वों से भरपूर है और इसे सेहत के लिए वरदान भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा. मोरिंगा (Moringa Ke Fayde) का सबसे देसी नाम सहजन (Sahjan Ke Fayde) है, जिसे हिंदी में सेंजन और मुनगा जैसे नामों से भी जाना जाता है. इसे अंग्रेजी में ड्रमस्टिक भी कहते हैं. चलिए आपको बताते हैं सहजन की पत्तियां खाने का सही तरीका क्या है?, मोरिंगा खाने से क्या होता है? सहजन की पत्ती कब खानी चाहिए?

मोरिंगा/सहजन के फायदे (Moringa Leaves Benefits)

सी. के. बिरला हॉस्पिटल में पोषण विशेषज्ञ, प्राची जैन के मुताबिक, सहजन में पोषक तत्वों का भंडार होता है. सहजन यानी मोरिंगा की पत्तियां विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो कई बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं. सहजन की पत्तियों का सेवन करने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं. मोरिंगा का सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है. सहजन की पत्तियों को खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है. सहजन की पत्तियां बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद होती हैं.

मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियों में विटामिन सी, कैल्शियम, पोटैशियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन E, विटामिन K, मैंगनीज और मैग्नीशियम जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं. यह एक कम कैलोरी वाला और फाइबर से भरपूर भोजन है.

मोरिंगा के पाउडर सहजन की पत्तियों से बनाया जाता है. मोरिंगा के पेड़ की टहनी काट कर इस टहनी को कपड़े पर लटकाकर सूखने के लिए लटका दें. इसके बाद मोरिंगा की पत्तियों को अच्छे से साफ करें और फिर इन्हें सूखा लें. इसे पीसकर छान लें और फिर पाउडर को पानी में मिलाकर पी सकते हैं.

सहजन यानी मोरिंगा के पत्तों को एक गिलास पानी में मिलाकर तब तक पीसें जब तक कि उनका बारीक रस न बन जाए. इसके बाद रस को छान लें. इसका स्वाद कड़वा होता है ऐसे में कड़वे स्वाद को छुपाने के लिए नींबू की कुछ बूंदें या शहद मिला सकते हैं. सहजन का रस रोजाना खाली पेट पीना बेहतर होता है. इसके अलावा मोरिंगा का पाउडर पानी, जूस, स्मूदी या दही में मिलाकर सेवन किया जा सकता है.

सहजन की पत्तियां सुबह खाली पेट खाने या पानी में उबालकर पीना ज्यादा फायदेमंद होती हैं. इसके अलावा आप इन्हें दिन में किसी भी समय खा सकते हैं, जैसे कि सूप, करी या सलाद में शामिल करके, लेकिन मोरिंगा का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए. सहजन का ज्यादा सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.