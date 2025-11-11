मोरिंगा के कई फायदे हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसे इन 5 चीजों के साथ खाया है?

Moringa Powder Benefits: मोरिंगा जिसे सहजन के नाम से भी जाना जाता है सुपरफूड की लिस्ट में शामिल है. इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी और कई एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को कई तरह की बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकते हैं. इसे खाने के कई फायदे हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसे किसी चीज के साथ मिलाकर खाया है? अगर नहीं, तो बिना देरी किए जरूर ट्राई करें नीचे बताए गए यह कॉम्बिनेशन. आइए जानते हैं मोरिंगा को किन चीजों के साथ खाना चाहिए.

मोरिंगा पाउडर किसके साथ लेना चाहिए

मोरिंगा और नींबू: मोरिंगा और नींबू के रस का साथ में सेवन शरीर में खून की कमी दूर कर सकता है. इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकता है और स्किन पर नेचुरल ग्लो लाने में मदद कर सकता है. आप चाहें, तो एक चम्मच मोरिंगा पाउडर में आधा नींबू का रस और गुनगुना पानी मिलाकर सुबह खाली पेट पी सकते हैं.

मोरिंगा और गाजर: गाजर में बीटा-कैरोटीन और विटामिन ए की ज्यादा मात्रा पाई जाती है. वहीं, मोरिंगा में एंटीऑक्सीडेंट्स और पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं. इन दोनों का साथ में सेवन आंखों, स्किन और बालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. आप इसका सेवन गाजर का जूस बनाकर उसमें आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर मिलाएं कर सकते हैं.

मोरिंगा और आंवला: आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है. ऐसे में अगर आप इसे मोरिंगा के साथ लेते हैं, तो यह शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचा सकता है और एजिंग को धीमा कर सकता है. इन दोनों का साथ में सेवन इम्यूनिटी बूस्ट कर सकता है, बालों को मजबूत और घना बना सकता है और लिवर को हेल्दी रख सकता है. आप आंवला जूस में आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर मिलाकर रोजाना सुबह पी सकते हैं.

मोरिंगा और लहसुन: लहसुन को एक नैच्रल एंटीबायोटिक माना जाता है. इसमें मौजूद सल्फर यौगिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जब मोरिंगा के साथ मिलते हैं, तो यह हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आप सुबह खाली पेट एक लहसुन की कली और आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें सकते हैं.

मोरिंगा और बादाम: बादाम में हेल्दी फैट्स, विटामिन ई और प्रोटीन पाए जाते हैं. मोरिंगा के साथ मिलकर यह शरीर की एनर्जी और दिमागी की शक्ति को बढ़ा सकते हैं. आप भीगे हुए 4 से 5 बादाम को पीसकर मोरिंगा पाउडर के साथ दूध में मिलाकर सुबह पी सकते हैं.

