इस पत्ते में कूट-कूट कर भरे हैं पोषक तत्व, दिल-दिमाग समेत शरीर को मिलेंगे ये 5 फायदे, जानिए सर्दियों में मोरिंगा क्यों खाना चाहिए?

Moringa Benefits For Winter: सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी और ठंडी होती हैं. ऐसे में लोगों को एनर्जी की कमी महसूस होती है. सर्दियों के मौसम में सेहत का ध्यान रखने के लिए मोरिंगा बहुत ही लाभकारी होता है. मोरिंगा की पत्तियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. मोरिंगा को सहजन के नाम से जाना जाता है. मोरिंगा (Moringa) एक पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड है, जिसे सर्दियों में खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इसकी पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और विटामिन अच्छी मात्रा में होते हैं. साइंस डायरेक्ट में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, मोरिंगा एक न्यूरोप्रोटेक्टेंट पौधा है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन कोशिकाओं को बढ़ावा देता है.

यह भी पढ़ें:- ठंड में पेट साफ नहीं हो रहा, मल पत्थर जैसा सख्त हो गया है? एक्सपर्ट के बताए ये 5 नुस्खे मिनटों में दिलाएंगे आराम

मोरिंगा के फायदे

सी. के. बिरला हॉस्पिटल में पोषण विशेषज्ञ, प्राची जैन ने बताया कि सहजन यानी मोरिंगा पोषक तत्वों से भरपूर होती है. मोरिंगा की पत्तियां विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो कई बीमारियों से लड़ने में मदद करती है. मोरिंगा से इम्यूनिटी बूस्ट होती है. पाचन तंत्र मजबूत होता है. बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद होती है. चलिए आपको बताते हैं सर्दियों में मोरिंगा क्यों खाना चाहिए? सर्दी में मोरिंगा खाने से क्या होता है?

सर्दियों में मोरिंगा खाना चाहिए, क्योंकि यह विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है और शरीर को सर्दी, खांसी और फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों से बचाता है. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण संक्रमण और सूजन से बचाव में मदद करते हैं और यह थकान को कम कर एनर्जेटिक महसूस कराने में भी मददगार है.

मोरिंगा का सेवन करने हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करके और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है. इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं.

सर्दियों में अक्सर एनर्जी और एकाग्रता में कमी महसूस होती है. मोरिंगा में मौजूद पोषक तत्व सूजन को कम करके और न्यूरॉन्स की सुरक्षा करते हैं. नियमित रूप से मोरिंगा का सेवन करने से दिमाग हेल्दी रहता है.

मोरिंगा के पत्ते फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन प्रक्रिया में सहायता करते हैं. इसका सेवन करने पेट साफ रहता है और कब्ज की समस्या से बचाव होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.