ताकत बढ़ाने के लिए गोलियां नहीं, हफ्ते में 1 बार पी लें ये काढ़ा, डॉक्टर ने बताया एनर्जी बूस्टर हेल्दी ड्रिंक

Natural Multivitamin Kadha: आज की हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खान-पान के चलते शरीर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी कमजोरी को दूर करने और ताकत बढ़ाने के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं, तो आज से ही बंद कर दें. क्योंकि आज हम आपको डॉक्टर सलीम जैदी द्वारा बताए एक ऐसे काढ़े के बारे में बता रहे हैं, जो मल्टीविटामिन गोलियों से कहीं ज्यादा आपको ताकत दे सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी जानते हैं.

डॉ. सलीम जैदी कहते हैं कि मल्टीविटामिन गोलियों से असली ताकत कभी भी नहीं मिलती. सिर्फ दिखावा होता है. असली एनर्जी आती है उन चीजों से जो कि नेचुरल है और अंदर से बॉडी को रिचार्ज करते हैं.

डॉ. सलीम जैदी का कहना है कि इस आयुर्वेदिक काढ़े को हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होगा. यह आपको वह ताकत, एनर्जी देगा जो कि गोलियां खाकर भी आपको नहीं मिलती है.

सिर्फ तीन चीजों का एक साइंस बैक्ड फार्मूला है, जो कि आपके पाचन को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को और नर्व्स को एक साथ हील करेगा और आपको बहुत सारी ताकत देगा. लोग अक्सर शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए सबसे पहले मार्केट में मिलने वाली मल्टीविटामिन टैबलेट्स और सिरप्स का सहारा लेते हैं. लेकिन सच यह है कि वो गोलियां कभी भी आपको असली ताकत नहीं देती बल्कि, सिर्फ वक्त तौर पे आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देती हैं. तो अगर आप बिना महंगी गोलियां खाए अपनी थकान और कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, तो इस काढ़े का सेवन कर सकते हैं.

काढ़ा पीने के फायदे- (Benefits of drinking kadha)

डॉ. सलीम जैदी ने बताया कि ये एक ऐसा फार्मूला है, जो सिर्फ आपकी थकान को दूर करने ही नहीं बल्कि, मसल्स को स्ट्रांग भी बनाने, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने और आपके दिमाग को फ्रेश रखने में मददगार है. सबसे अच्छी

बात यह है कि इसको आपको रोजाना नहीं बल्कि, सिर्फ हफ्ते में एक दिन लेना होगा.

कौन-कौन सी हैं वो 3 सामग्रियां- (What are These 3 ingredients)

1. मोरिंगा-

डॉ. सलीम जैदी बताते हैं कि बसे पहले आपको मोरिंगा यानी सहजन

जिसे मिरेकल ट्री के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि इसके हर एक पत्ते में नेचुरल मल्टीविटामिंस जैसे कि कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई भरपूर मात्रा में होते हैं. यह आपकी मसल्स को स्ट्रांग बनाता है. इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ब्लड शुगर को भी बैलेंस रखता है.

2. अश्वगंधा-

दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है अश्वगंधा. यह एक बल रसायन है. यानी कि स्टैमिना और स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली चीज है. यह आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है. स्ट्रेस हॉर्मोंस को बैलेंस करता है और बॉडी को रिजुमिनेट करता है.

3. दालचीनी-

तीसरा इंग्रेडिएंट है दालचीनी. दालचीनी एक मसाला ही नहीं है बल्कि, यह एक मेडिसिन है. एक औषधि है. यह ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है बॉडी में शुगर को कंट्रोल करती है और बॉडी के अंदर जाकर एनर्जी को भी स्टेबल रखती है. और क्योंकि यह तीनों ही हर्ब्स अपने-अपने में इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं. इसलिए इन्हें रोजाना नहीं सिर्फ हफ्ते में एक या मैक्सिमम दो बार लेना ही आपके लिए काफी होता है.

तीनों चीजें एक साथ इस काढ़े में आप उबालते हैं तो यह बन जाता है एक नेचुरल मल्टीविटामिन और स्टैमिना बूस्टर और इसलिए मैं इसे ताकत की गोलियों का असली अल्टरनेटिव कहता हूं.

कैसे बनाएं ताकत बढ़ाने वाला काढ़ा- (How to make a kadha For increases strength)

इस काढ़े को बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है. बस एक गिलास आप पानी ले लीजिए. इसमें एक चम्मच मोरिंगा पाउडर, आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालिए और 10 मिनट तक इसको आप उबालिए. जब यह अच्छे से उबल जाए पानी, तो इसको आप छानकर गुनगुना पी लीजिए. चाहे तो इसमें आप थोड़ा सा शहद या गुड़ भी डाल सकते हैं. अगर आपको इसका टेस्ट ज्यादा स्ट्रांग लगता है तो गुड़ या शहद की मदद से आप इसको हल्का सा मीठा कर सकते हैं. लेकिन इसे ऐसे ही पीने ज्यादा फायदेमंद है.

ये भी पढ़ें- बेसन पकौड़ा- पनीर पकौड़ा से हटकर, एक बार ट्राई करें हरी प्याज का Crispy पकौड़ा, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)