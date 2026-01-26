सिर्फ 15 दिन सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में मिलाकर पी लें डॉक्टर का बताया ये पाउडर, पसीने की तरह बह जाएगी पेट की अतिरिक्त चर्बी

Weight Loss Powerful Powder: अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और इसे कम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर क्योंकि, आज हम आपको एक ऐसे पाउडर के बारे में बता रहे हैं जिसे गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से वजन को कम करने में मदद मिल सकती है. जी हां आपने सही सुना डॉ. सलीम जैदी ने अपने यू्ट्यूब चैनल पर वजन को कम करने का आसान तरीका बताया है. डॉ. सलीम जैदी चार ऐसे सीड्स से बने पाउडर के बारे में बताते हैं, जो कि ना सिर्फ आपकी बॉडी के फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करेंगे बल्कि, डाइजेशन को भी इंप्रूव करेंगे और आपकी ओवरऑल हेल्थ में भी सुधार कर सकते हैं.

डॉ. सलीम जैदी कहते हैं कि मोटापा और बढ़ता हुआ पेट ये दोनों हमारे ऐसे दुश्मन हैं जो कि एक बार अगर शुरू हो गए, तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है. ज्यादा खाना खासतौर से हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और शुगर फूड्स स्लो मेटाबॉलिज्म और ब्लोटिंग ये तीन मेजर रीजंस हैं, जो कि वजन को हमारे बढ़ाते हैं और इसीलिए, अगर आप अपने डाइजेशन और अपने मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर लें और ब्लोटिंग को कंट्रोल में रखें, तो बहुत ही आसानी से आप अपने वजन को और अपने पेट की चर्बी को कंट्रोल में रख सकते हैं.

डॉ. सलीम जैदी बताते हैं कि इस पाउडर को 4 सीड्स से बनाया जाता है पहला है कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, दूसरा है फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, तीसरा है क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा और चौथा है सीड्स यानी कि मेथी दाना.

1. अजवाइन-

अजवाइन डाइजेशन को इंप्रूव करती है इसमें थाइमोल होता है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और आपके फैट को बर्न करता है. साथ ही ये ब्लोटिंग और एसिडिटी को भी कंट्रोल में रखती है, जिससे क्या होता है कि हमारा पेट हल्का-हल्का हमें महसूस होता है और तोंद का फूलना कम हो जाता है.

2. सौंफ-

सौफ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो कि एपेटाइट कंट्रोल करती है यानी भूख को कंट्रोल रखती है और साथ ही साथ ओवरईटिंग से हमें बचाती है. ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर भी है, जो कि बॉडी से टॉक्सिंस को बाहर निकालती है.

3. जीरा-

जीरे की बात करें तो यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और डाइजेशन को इंप्रूव करता है. बॉडी की कैलोरीज को बर्न करने की जो स्पीड है उसको बढ़ा देता है.

4. मेथी-

मेथी दाना सॉल्युबल फाइबर का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है. आपको लॉन्ग लास्टिंग फुलनेस फील कराता है, जिससे कि आपकी भूख कम होती है और वेट लॉस में इससे आपको अल्टीमेटली हेल्प मिलती है. मेथी फैट मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और स्पेसिफिकली विसरल फैट जो हो होता है, उसको कम करने में मदद करती है.

ये भी पढ़ें- झड़ रहे हैं बाल, लगातार हो रही है थकान, तो इस चीज की हो सकती है कमी, जानें क्या खाने से पूरी होती है Iron Deficiency

विसरल फैट क्या है- (What is visceral fat)

विसरल फैट अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए यह वो फैट होता है, जो कि हमारे पेट के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं लिवर इंटेस्टाइंस वगैरह उनके चारों तरफ जमा हुआ होता है और यह सबसे मुश्किल होता है कम करना.

ये चारों इंग्रेडिएंट्स अपनी-अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं वेट लॉस करते हैं. लेकिन जब यह एक साथ मिलते हैं तो यह एक ऐसा पावरफुल कॉमिनेशन बनाते हैं, जो कि आपको कई गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है.

पावरफुल पाउडर को कैसे बनाएं- (How to make weight loss Powerful Powder)

सबसे पहले इन चारों सीड्स को यानी अजवाइन सौंफ जीरा और मेथी को आपको बराबर क्वांटिटी में लेकर तवे के ऊपर एक-एक करके लो फ्लेम के ऊपर भुन लेना है.

सीड्स को आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इनके अंदर से हल्की-हल्की सी खुशबू ना आने लगे.

इसके बाद इन सीड्स को आप थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दीजिए और फिर इन्हें एक एक साथ एक ग्राइंडर के अंदर डालिए और बारीक इनका पाउडर बना लीजिए पीस लीजिए.

इस पाउडर को आप एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखिए ताकि इसमें जो मॉइश्चर वगैरह है वो ना जाए और फ्रेशनेस मेंटेन रहे.

इस पाउडर में से आप हर रोज सिर्फ एक टीस्पून निकालिए और इसे एक गिलास गर्म पानी के अंदर मिलाकर ऊपर से थोड़ा सा काला नमक मिलाइए थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़िए और पी लीजिए.

कब और कैसे लें इस पाउडर को- (When and how to take this powder)

इसे आप डिनर के टाइम पे सुबह खाली पेट या फिर दोपहर को या फिर रात को खाना खाने से थोड़ी देर पहले भी ले सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)