सर्दियों में 1 दिन में कितनी मूंगफली खा सकते हैं? इसकी तासीर ठंडी होती है या गर्म?

Moongfali Khane Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में गर्मा-गर्म मूंगफली को नमक या फिर गुड़ के साथ खाने का मजा ही कुछ अलग होता है. आर्येुवेद में भी इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. मूंगफली में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें हेल्दी फैट, प्रोटीन, कैलोरी, फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये वात दोष को बैलेंस रखने, हड्डियों और मांसपेशियों की मरम्मत करने और हार्ट के लिए भी फायदेमंद होती है. लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे सही मात्रा में खाते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि इसको एक दिन में कितनी मात्रा में खाना चाहिए और इसकी तासीर कैसी होती है. चलिए जानते हैं.

एक दिन में कितनी मूंगफली खा सकते हैं? ( Ek Din Me Kitni Moongfali Kha Sakte Hai)

मूंगफली का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप इसका सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं तो ये आपकी सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है. अगर आप इसका सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं तो ये आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है. अगर आप भी गप्पे मारते हुए ढ़ेर सारी मूंगफली को खा जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसको ज्यादा खाना आपको नुकसान पहुंचा सकता है. ज्यादा मूंगफली खाने से आपको पाचन की समस्या हो सकती है, आपका वजन बढ़ सकता है. आप एक दिन में 1-2 मुट्ठी यानी लगभग 30-50 ग्राम तक मूंगफली ही खा सकते हैं. वहीं अगर आप फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं तो आप एक दिन में 100 ग्राम मूंगफली तक का सेवन कर सकते हैं.

मूंगफली की तासीर कैसी होती है ( Moongfali Ki Taseer Kaisi Hoti Hai)

सर्दियों के मौसम में ऐसी चीजों का सेवन करने की सलाह दी जाती है और लोग भी ऐसी चीजों का सेवन करने की सोचते हैं जो आपके शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद कर सके. आपको बता दें कि मूंगफली की तासीर गर्म होती है. ऐसे में इसका सेवन सर्दियों मे करना फायदेमंद होता है. इसका सेवन करने से शरीर अंदर से गर्म भी रहता है. ये शरीर को एनर्जी देता है और संक्रमणों से बचाने में भी मदद करता है. सर्दियों में इसका सेवन फायदेमंद होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)