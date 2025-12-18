विज्ञापन
विशेष लिंक

मूंगफली किसे नहीं खाना चाहिए, रोज मूंगफली खाने से क्या होता है

Moongfali Khane Ke Nuksan: सर्दियों के मौसम में मूंगफली का सेवन सभी पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रोजाना मूंगफली किसे नहीं खाना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
मूंगफली किसे नहीं खाना चाहिए, रोज मूंगफली खाने से क्या होता है
Moongfali Ke Nuksan: मूंगफली खाने के नुकसान.

Moongfali Ke Nuksan: मूंगफली ठंड के मौसम का टाइम पास स्नैक्स में से एक है. इसका सोंधा स्वाद ठंड के मौसम का मजा दोगुना कर देता है. ज्यादातर लोग मूंगफली खाना पसंद करते हैं. मूंगफली (moongfali ke fayde) न सिर्फ स्वाद बल्कि, सेहत में भी कमाल है. क्योंकि इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन ई, कॉपर और एमिनो एसिड जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. ठंड के मौसम में मूंगफली से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए मूंगफली का सेवन हानिकारक हो सकता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को नहीं करना चाहिए मूंगफली का सेवन. 

मूंगफली की तासीर कैसी होती है- (What is the effect of peanuts)

मूंगफली की तासीर गर्म होती है जिससे ठंड के मौसम में इसे खाने से शरीर को अंदर से गर्माहट मिलती है. लेकिन अगर आपको ज्यादा गर्मी रहती हैं तो इसे खाने से बचें.

मूंगफली खाने के नुकसान- (Moongfali Khane Ke Nuksan)

1. वजन बढ़ने-

मूंगफली में फैट और कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में मूंगफली खाने से वजन बढ़ सकता है. इसलिए अगर आप डाइट पर हैं और वजन को कम करना चाहते हैं तो मूंगफली का सेवन करने से बचें. 

ये भी पढ़ें- चुकंदर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चुकंदर का जूस पीने से कौन सी बीमारी दूर होती है 

Latest and Breaking News on NDTV

2. एलर्जी- 

कुछ लोगों को मूंगफली खाने से एलर्जी हो सकती है. अगर इसे खाने के बाद आपको स्किन पर लाल चकत्ते, सूजन, खुजली, उल्टी या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इसे खाने से बचें. 

3. पाचन-

अधिक मात्रा में मूंगफली खाने से गैस, पेट दर्द, अपच या दस्त की समस्या हो सकती है. क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है जिसे पचाना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है.

4. यूरिक एसिड-

मूंगफली में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है. हाई प्रोटीन के कारण यूरिक एसिड बढ़ सकता है, जिससे गठिया (Arthritis) के मरीजों की समस्या बढ़ सकती है. 

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Moongfali Khane Ke Nuksan, What Happens When You Eat Peanut Daily, Kise Nahi Khana Chahiye Moongfali, Peanut Side Effects, Moongfali Khane Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com