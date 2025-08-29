आज क्या बनाऊं: रोज-रोज ऑयली और मसालेदार खाना खा-कर हो गए हैं बोर, तो एक बार जरूर ट्राई करें ये रेसिपी

Dal Khichdi Recipes In Hindi: रोज-रोज ऑयली और मसालेदार खाना खा-खाकर हम बोर हो जाते हैं, ऐसे में हमें कुछ हेल्दी और लाइट खाने का मन करता है. हमारे साथ तो ऐसा ही होता है क्या आपके साथ भी होता है. अगर आपका जवाब हां है तो आप बिल्कल सही जगह है. क्योंकि आज हम एक ऐसी रेसिपी लेकर आए है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं. यह कम्फर्ट फूड हमारे दिलों में एक स्पेशल जगह रखता है क्योंकि इस सिम्पल डिश के अद्भुत स्वाद के कारण! यह एक पौष्टिक, वन पॉट मील है जो सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं दाल की खिचड़ी.

खिचड़ी एकदम परफेक्ट वन पॉट मील है क्योंकि इसे तैयार करना आसान है. सभी आवश्यक पोषक तत्वों के साथ, यह खिचड़ी लाइट और पॉपुलर कम्फर्ट मील है. कुछ सामग्री और मसालों के साथ, आप स्वादिष्ट लेकिन झटपट मील तैयार कर सकते हैं.

कैसे बनाएं दाल की खिचड़ी- (How To Make Moong Dal Khichdi

सामग्री-

कप चावल

मूंग दाल

पानी

घी

जीरा

हल्दी पाउडर

धनिया पाउडर

गरम मसाला

नमक स्वादानुसार

प्याज, टमाटर, और अन्य सब्जियां

विधि-

खिचड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को धो लें, चावल और दाल को अच्छी तरह से धो लें और 15-20 मिनट के लिए भिगो दें. प्रेशर कुकर में घी गरम करें और जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और गरम मसाला डालें. चावल और दाल को प्रेशर कुकर में डालें और अच्छी तरह से मिलाएं. पानी डालें और नमक स्वादानुसार मिलाएं. प्रेशर कुकर को बंद करें और 3-4 सीटी आने तक पकाएं. खिचड़ी को गरम परोसें और अपने पसंदीदा अचार या रायते के साथ आनंद लें!

