डायबिटीज के मरीज इन 3 मसालों का ऐसे करें सेवन, कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

Spice For Diabetes: डायबिटीज खराब खानपान, लाइफस्टाइल की खराब आदत के कारण होता है. डायबिटीज आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. आपको बता दें कि इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है इसे लाइफस्टाइल और खान-पान में बदलाव करके काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. इस स्थिति में रोगी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता है. अगर आप भी इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो किचन में मौजूद मेथी, अजवाइन और काला जीरा का सेवन कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे करें इसका सेवन.

मेथी- (Methi)

मेथी पेट में शुगर के अब्सॉर्प्शन को धीमा करती है. इसके बीजों में फाइबर और अन्य रसायन होते हैं जो पाचन और शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट और शुगर के अब्सॉर्प्शन को धीमा करते हैं. इसका नियमित सेवन करने से इंसुलिन में सुधार होता है और ब्लड शुगर का लेवल नियंत्रित रख सकते हैं.

अजवाइन- (Ajwain)

अजवाइन किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अजवाइन का सेवन करने से ब्लड शुगर के स्तर को कम किया जा सकता है.

जीरा- (Jeera)

काले जीरे का सेवन ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में बहुत ही फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ने से रोक सकते हैं. काला जीरा डायबिटीज में काफी प्रभावी माना जाता है.

कैसे करें मेथी अजवाइन और जीरा का सेवन- (How To Consume Methi Ajwain Kala Jeera For Diabetes)

आप सुबह खाली पेट एक मेथी, अजवाइन और काला जीरा के बीज मिक्स करके सीधे तौर पर चबा सकते हैं. या आप इन सभी मसालों को मिक्स करके पानी में उबालकर सुबह खाली पेट पी सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)