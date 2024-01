Guilt-Free Mayonnaise: मेयोनेज़ खाने के शौकीन हैं तो यहां जानें इसे घर पर बनाने का हेल्दी वर्जन

Mayonnaise is a popular condiment made from egg yolks. It also contains oil, salt, and sometimes lemon juice. It has a thick and creamy consistency and is used in several fast-food dishes. It also helps add moisture and prevents the food from getting dry. Apart from regular mayonnaise, there are also eggless options available in the market.

मेयोनेज़ अंडे की जर्दी से बनी एक पॉपुलर कॉन्डीमेंट है. इसमें तेल, नमक और कभी-कभी नींबू का रस भी होता है. इसमें गाढ़ा और क्रीमीने, होता है और इसका उपयोग कई फास्ट-फूड डिशेज में किया जाता है. यह नमी एड करने में भी मदद करता है और फूड को ड्राई होने से बचाता है. रेगुलर मेयोनेज़ के अलावा, बाज़ार में एगलेस ऑप्शन भी उपलब्ध हैं.

मेयोनेज़ क्यों हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है- Why Is Mayonnaise Bad For Health?

जबकि मेयोनेज़ में अंडे और तेल होते हैं, जो दोनों हेल्दी फैट होते हैं, इसमें सैचुरेटेड फैट भी होता है. इससे इसकी कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यह हमारे लिए काफी अनहेल्दी हो जाती है. स्टडी से पता चलता है कि मेयोनेज़ के अधिक सेवन से वजन बढ़ना, हृदय संबंधी समस्याएं, ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग (यूएसडीए) के अनुसार, 100 ग्राम मेयोनेज़ में 680 कैलोरी तक होती है. इसे ध्यान में रखते हुए, घर का बना वर्जन स्टोर से खरीदे गए वर्जन की तुलना में अधिक हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि आप इसमें डाली जाने वाली सामग्री के प्रति सचेत रह सकते हैं.

मेयोनेज़ को हेल्दी कैसे बनाएं- How To Make Healthy Mayonnaise

मेयोनेज़ के इस हेल्दी वर्जन को घर पर बनाने के लिए, आपको बस मुट्ठी भर इंग्रीडिएंट और 10 मिनट की आवश्यकता है. यह रेसिपी एक इंस्टाग्राम पेज द्वारा साझा की गई थी जो @nutrifitnessbydisha हैंडल से चलती है. सबसे पहले एक लाल शिमला मिर्च को गैस पर भून लें. आप हरे या पीले रंग का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लाल रंग मेयोनेज़ में थोड़ा मीठा फ्लेवर एड करने में मदद करता है. अब, एक मिक्सर ग्राइंडर लें और उसमें भुनी हुई शिमला मिर्च के साथ पनीर के पीसेस, भीगे हुए बादाम, दही और लहसुन की कलियां डालें. स्वादानुसार नमक और काली मिर्च डालें और फिर पीसकर सॉफ्ट पेस्ट बना लें. एक एयरटाइट कंटेनर में डालें और दो हफ्ते तक स्टोर करें. आपके घर पर मेयोनेज़ का हेल्दी वर्जन तैयार है!

यहां देखें रेसिपी वीडियोः

मेयोनेज़ की यह आसान रेसिपी ट्राई करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरिएंस शेयर करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)